Strom wird nach einem Stromausfall in Paris wiederhergestellt

Stromversorger in Paris stellen den Strom wieder her, nachdem ein technischer Fehler in einem Umspannwerk in Issy-les-Moulineaux heute früh rund 170.000 Haushalte ohne Strom zurückließ.

Der Ausfall, der um 5:38 Uhr britischer Zeit (6:38 Uhr französischer Zeit) gemeldet wurde, brachte mehrere U-Bahn- und Vorortbahnlinien zum Stillstand, da Teile der Hauptstadt und der umliegenden Gebiete dunkel wurden.

RTE, das das Hochspannungsübertragungsnetz Frankreichs überwacht, teilte mit, dass innerhalb von fünf Minuten 112.000 Haushalte wieder angeschlossen wurden und Teams sofort zur Stabilisierung des Netzes eingesetzt wurden.

Bis 6:50 Uhr (7:50 Uhr französischer Zeit) blieben etwa 2.600 Häuser ohne Strom, während die Sanierungsarbeiten andauerten. Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...