Live-Service-Pivots, das Ausscheiden von Mitarbeitern und frühere Misserfolge trugen dazu bei, dass Dragon Age: The Veilguard enttäuschend war

HQ

Dragon Age: The Veilguard mag die Kritiker beeindruckt haben, als es Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, und obwohl viele Fans das Spiel genossen haben, gab es einfach nicht genug Verkäufe, um EA zufrieden zu stellen, noch gab es genug von der ursprünglichen Magie, um die Fans glauben zu lassen, dass das Franchise wirklich zurück ist.

In einem neuen Bloomberg-Bericht, der Dutzende von Interviews mit aktuellen und ehemaligen BioWare-Mitarbeitern zusammenstellt, wurde die Geschichte der Probleme von The Veilguard enthüllt. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2017, als EA - nach dem Erfolg von Titeln wie Overwatch und Destiny - von der Idee von Live-Service-Spielen begeistert war.

Es half auch nicht, dass Mass Effect: Andromeda, das im selben Jahr in die Kinos kam, für die Fans der gefeierten Sci-Fi-Serie eine Lachnummer war. Und so entschied EA, dass das Team, das am neuen Dragon Age mit dem Codenamen Joplin arbeitete, dann ein Live-Service-Spiel entwickeln würde.

Dies war sehr zum Leidwesen der Veteranen der Franchise. Der Creative Director des Spiels, Mike Laidlaw, trat zurück, ebenso wie Casey Hudson und Mark Darrah in späteren Jahren. Nach dem Misserfolg von Anthem wurde das Spiel im Jahr 2020 wieder auf den Einzelspielermodus umgestellt. Das größte Problem bestand damals darin, dass BioWare The Veilguard aus den Knochen des Multiplayer-Spiels aufbauen musste, was bedeutete, dass Dinge wie sinnvolle Entscheidungen, Entscheidungen und mehr größtenteils auf der Strecke blieben.

Und so war das Endergebnis Dragon Age: The Veilguard. Die Hoffnungen ruhen nun auf BioWares Rückkehr zu Mass Effect, aber wir können nur hoffen, dass die Dinge hinter den Kulissen nicht annähernd so turbulent sind wie beim Comeback von Dragon Age.