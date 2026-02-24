Live-Service hat diese Konsolengeneration ruiniert

HQ

Hin und wieder kommen Neuigkeiten, die einen wie ein Blitz aus heiterem Himmel treffen. Ich will nicht sagen, dass ich ein Orakel bin, das weiß, wann Dinge passieren werden und wann nicht, aber nach 25 Jahren in der Branche habe ich zumindest einen gewissen Einblick. Trotzdem war ich völlig unvorbereitet, als am Donnerstagabend bekannt wurde, dass Bluepoint Games geschlossen wird.

Bluepoint war ein florierendes Studio, das vor weniger als vier Jahren und fünf Monaten von Sony übernommen wurde.

Dies ist das Studio, das mit Sony zusammenarbeitete und die neuen Versionen von Shadow of the Colossus und Demon's Souls in deren Auftrag entwickelte und das in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 von Sony übernommen wurde und es vor weniger als viereinhalb Jahren in die PlayStation-Familie aufgenommen wurde. Damals war es ein äußerst interessantes Studio, und PlayStation-Fans waren begeistert und begannen zu spekulieren, was sie als Nächstes tun würden.

Vielleicht war es Zeit für das Bloodborne-Remake, auf das alle gehofft hatten? Es gab jedoch auch Gerüchte über Remakes von Killzone 2 und Metal Gear Solid 2 – Projekte, die zweifellos die Fans erfreuten und sich wahrscheinlich gut verkauft hätten. Seitdem gab es kein einziges PlayStation-Event, bei dem nicht viele Spekulationen darüber kursierten, ob wir sehen würden, woran Bluepoint gearbeitet hat.

Es gab weit verbreitete Gerüchte, dass Bluepoint Bloodborne, Killzone 2 und Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty neu auflegt.

Aber... Wie wir wissen, haben wir keine Nachrichten erhalten, und erst im letzten Jahr wurden Berichte bekannt, was passiert war. Bluepoint hatte nicht an einem Remake gearbeitet, noch an einem atemberaubenden und spektakulären Einzelspieler-Spiel (worin sie Experten sind, oder besser gesagt waren) – sondern an einem Mehrspieler-Spiel mit einer klaren Live-Service-Komponente, angesiedelt im God of War-Universum.

Zu diesem Zeitpunkt war ich schon müde. Ich bin herumgereist und habe unzählige Entwickler und Studios kennengelernt. Es gibt sicherlich diejenigen, die ihren Job wie jeden anderen Bürojob behandeln, aber meiner Wahrnehmung nach sind die Macher der Spiele Gamer wie du und ich. Sie spielen, sind leidenschaftlich, dekorieren ihren Arbeitsplatz mit vielen Figuren und nerdigen Sachen und tragen spielbezogene T-Shirts. Die Tatsache, dass sie nur ein kleines Zahnrad in einer großen Maschine sind, bei dem sie kaum Möglichkeiten haben, tatsächlich etwas zu beeinflussen, ändert daran nichts. Und ich wette, dass extrem wenige Entwickler bei Bluepoint Games gesagt haben, dass sie versuchen wollen, den Mehrspielermodus live in die Welt von God of War zu bringen. Niemand hat je darum gebeten.

Wie viele von euch haben das gespielt und sich gewünscht, es wäre stattdessen Multiplayer gewesen, mit vielen Mikrotransaktionen?

Oder... Einige haben das übrigens getan. Wie die Führungskräfte bei Sony. Nach Jahren, in denen sie wiederholt sagten, mehr in Live-Services investieren zu wollen, hatten sie talentierte Studios wie Lucid Games, die an Twisted Metal mit Live-Service-Komponenten arbeiteten, Insomniac hat das Live-Service-Spiel Spider-Man: The Great Web mit Live-Service-Setup gemacht, und Naughty Dog hat The Last of Us: Multiplayer mit Live-Service gemacht. Mehr zu Sonys gescheiterten Live-Service-Projekten gibt es hier einen neuen Artikel.

Spieleentwickler sind leidenschaftliche Gamer und mögen Live-Service als Konzept genauso wenig wie wir alle. Natürlich kann ich es nicht beweisen, aber ich werde niemals glauben, dass all diese talentierten Entwickler gleichzeitig beschließen würden, beliebte Einzelspieler-Spiele in Mehrspieler-Spiele zu verwandeln, während sie Spieler für Geld ausmelken. Schauen Sie sich nur all die Entwickler an, die aus dem Schatten der Riesen treten und ihre eigenen Studios gründen, und wie viel besser sie darin sind, das zu liefern, was die Spieler wirklich wollen.

Der Bioware-Titel Anthem ist ein weiteres Beispiel dafür, wenn ein talentiertes Einzelspielerstudio durch Live-Service zu Boden gefahren wird.

In dieser Arbeitsweise steckt auch eine enorme Portion Zynismus eingebaut (was nicht nur Sony betrifft; alle Publisher, die das Live-Service-Gold jagen, sind daran schuldig). Ein starkes und profitables Live-Service-Spiel erfordert eine große Anzahl von Spielern, die kontinuierlich Geld für Season Passs, Skins und "Pay-to-Win"-Items ausgeben. Sony wusste sehr wohl, dass nicht alle diese Spiele populäre, sich selbst tragende Spiele werden würden, die bedeutende Einnahmen generieren würden; Sie hatten erwartet, dass mehrere von ihnen scheitern würden, einige vor der Freilassung, andere danach. Kurz gesagt, Spiele werden bewusst als Kollateralschaden entwickelt, während gleichzeitig versucht wird, ihre Community davon zu überzeugen, dass dies ihre Kernspiele nicht beeinflusst.

Das Ergebnis zeigt sich nun in einem fast tragisch leeren Veröffentlichungsplan. Bend Studio, Media Molecule, Naughty Dog, Polyphony Digital, Santa Monica Studio und Sucker Punch haben zusammen in dieser Generation nur ein Spiel veröffentlicht, das speziell für die PlayStation 5 entwickelt wurde, nämlich Ghost of Yotei. Ansonsten hat Polyphony Digital nur Gran Turismo 7 veröffentlicht, das ebenfalls für die PlayStation 4 erschien, während Santa Monica Studio God of War: Ragnarök veröffentlicht hat, das ebenfalls für PlayStation 4 erschien. Und Studios wie Bend Studio, Media Molecule und Naughty Dog haben kein einziges Spiel veröffentlicht – und könnten dies auch nicht tun, da Sony voraussichtlich 2028 (oder 2029) die PlayStation 6 veröffentlichen wird.

Horizon Steel Frontiers und Horizon Hunters Gathering sind zwei von mindestens drei Horizon-Spielen, die derzeit in Entwicklung sind.

Die First-Party-Initiative wurde hauptsächlich vom Horizon-Entwickler Guerrilla angeführt, der drei Horizon-Spiele veröffentlicht hat und drei weitere in Planung hat (die letzten drei sind Horizon Steel Frontiers in Zusammenarbeit mit NCSoft, Horizon Hunters Gathering und ein Horizon-Einzelspieler-Spiel) – sowie das meisterhafte Insomniac, das drei PlayStation-5-Spiele und Marvel's Spider-Man veröffentlicht hat: Miles Morales, das ebenfalls für die PlayStation 4 erschien.

Die Entwicklung von Spielen kostet Zeit, und aufwendige Live-Service-Spiele, die jahrelang halten sollen, inklusive Multiplayer und mehr Inhalt, dauert noch länger. Und genau auf Letzteres wurde alles ausgerichtet. Die Einzelspieler-Spiele, die Sony beliebt machten und PlayStation die größte machten, fehlen jedoch auffällig. Niemand kann ernsthaft glauben, dass das für die Spieler geschieht, oder? Wo ist die neue, große von Sony entwickelte Spielereihe dieser Generation, die neben God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima und Horizon ihren Platz einnehmen kann?

Uncharted und The Last of Us debütierten während der PlayStation-3-Ära, und seitdem wurde keine einzige neue Spielreihe von Naughty Dog veröffentlicht – das allerdings an Intergalactic: The Heretic Prophet arbeitet. Aber es könnte durchaus ein PlayStation-6-Titel werden.

Der Fokus liegt ganz darauf, bestehende Spielreihen voll auszuschöpfen, und obwohl wir bisher keinen einzigen Nutzer in den Kommentaren gesehen haben, der nach Live-Service-Multiplayer gefragt hat, zum Beispiel auf der Welt von Ghost of Tsushima, ist genau das die Art von Spiel, in die all Energie fließt.

Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Sony unglaublich dankbar sein sollte, dass Microsoft in den letzten zehn Jahren so schlecht und langsam mit seinen Gaming-Projekten gehandelt hat. Nachdem die Xbox-Maschine viele Jahre viel zu wenig geboten hatte, legte sie letztes Jahr richtig los. Im selben Jahr mussten sie erkennen, dass sie im Verhältnis zu ihrem Marktanteil am Konsolenmarkt viel zu viel Entwicklungskapazität haben (die Xbox-Verkaufszahlen sind schlecht), und 2025 war es größtenteils Microsoft, das PlayStation spannend machte, und das Gleiche gilt für 2026 mit Fable, Forza Horizon 6. Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved.

Hätte Microsoft nicht vor fünf Jahren so fragwürdige Entscheidungen getroffen, was heute zu einem ausgeglicheneren Wettlauf mit Sony geführt hätte, glaube ich, dass die PlayStation 5 mit der Flut großer Spiele ernsthafte Probleme gehabt hätte. Es ist Microsofts eigene Inkompetenz, die Sonys Rettung in den letzten zwei Jahren war.

Nach einigen sehr schwachen Jahren zu Beginn der Generation gingen die Verkaufszahlen der Xbox Series X stark zurück. Das bedeutet, dass sie nun zu einem Multi-Format-Publisher geworden sind, gerade als ihre eigene Spieleentwicklung begonnen hat.

Diese Generation wurde auf beispiellose Weise für Geld ausgebeutet. Jedes neue Spiel wird als eine Art Lottoschein gesehen, bei dem der große Gewinn ein Fortnite-ähnlicher Live-Service-Erfolg ist. Was machst du, wenn du auf einem Rubbellos nicht gewinnst? Nun, du wirfst es weg, ohne groß darüber nachzudenken. Vielleicht gewinnen wir beim nächsten Mal?

Noch einmal: Es ist nicht nur Sony, das so gehandelt hat – schau dir Microsoft mit The Initiative und ihrem Perfect Dark oder Rares' abgesetztes Everwild an – aber ich habe wirklich das Gefühl, dass dies eine verlorene Generation ist. Zum Beispiel debütierten God of War, Killzone, Ratchet & Clank, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus auf der PlayStation 2, und Team Ico lieferte mit Ico und Shadow of the Colossus Meisterwerke ab.

Auf der PlayStation 3 konnten wir Infamous, Little Big Planet, MotorStorm, Resistance: Fall of Man, The Last of Us und natürlich Uncharted genießen (einschließlich großartiger Fortsetzungen in den meisten dieser Reihen). Auf der PlayStation 4 wurden wir mit neuen Serien wie Bloodborne, Days Gone, Ghost of Tsushima, Horizon und Marvel's Spider-Man bekannt gemacht – und natürlich einem kompletten Reboot von God of War.

Der herausragende Astro Bot ist einer der wenigen Lichtblicke dieser Generation. Stabiler und phänomenaler Einzelspielermodus sowie eine neue Spielreihe.

Für PlayStation 5 ist es einfacher, die Liste zu erstellen. Astro Bot und Returnal. Wir lieben Ersteres sehr und haben es zum Spiel des Jahres ernannt, aber wir können uns sicher darauf einigen, dass es immer noch etwas dünn ist und nicht ganz das gleiche Gewicht hat wie viele der Beiträge der vorherigen Generation? Und ausgetrocknete Marken wiederzubeleben ist nicht immer das Einfachste; Du brauchst neues Blut und neue Nachkommen.

Stellen Sie sich nur vor, wie es ohne den erklärten Fokus des ehemaligen PlayStation-Bosses Jim Ryan auf starke Marken und Live-Service für Sony hätte aussehen können. Wenn Bend Days Gone 2 hätte veröffentlichen dürfen und Bluepoint ein komplettes Remake von Killzone 2 oder ein neues Einzelspieler-Abenteuer machen durfte. Oder wenn Naughty Dog nicht so viel Zeit mit Remastern und Remakes beider The Last of Us-Titel (und natürlich des eingestellten Mehrspielermodus) verbracht hätte. Ja, oder wenn London Studio sein Fantasy-Spiel fertigstellen durfte?

Wenn es nicht mehr viele Spiele gibt, die Menschen motivieren, eine Konsole zu kaufen, werden viele stattdessen eine Steam Machine in Betracht ziehen. Hier kosten Vollpreis-Titel weniger und die Auswahl ist deutlich größer. Es ist eine Ablehnung sowohl der Bemühungen und des Fokus von Microsoft als auch von Sony.

Weißt du, mein Gemurre hat einen Grund. Milliarden und Abermilliarden wurden unsentimental direkt in den Müll geworfen. Manchmal wurden Spiele veröffentlicht und dauerten ein paar Wochen (im Fall von Concord weniger), danach wurde einfach der Stecker gezogen – während die Spieler um mehr von dem betteln, was PlayStation so beliebt und beliebt gemacht hat. Während wir die PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 (und übrigens auch die PSP und PS Vita) aus dem Speicher holen können, um unsere First-Party-Favoriten zu genießen, wird es in etwa zehn Jahren nur wenige Spiele für die PlayStation 5 geben, zu denen man überhaupt zurückkehren kann. Die Server wurden abgeschaltet.

Viele andere und ich haben bereits darauf hingewiesen, dass diese Generation nicht geliefert hat, was meist mit dem Argument entworfen wird, dass es stattdessen gute Spiele von Drittanbietern gibt. Und... Das stimmt. Aber wenn Third-Party-Spiele das sind, wovon wir Gamer leben sollen, dann frage ich mich, ob Konsolen überhaupt einen Daseinszweck haben. In diesem Fall ist eine Steam Machine oder Ähnliches eine bessere Alternative. Deutlich mehr Spiele und deutlich günstigere Spiele sowie die Möglichkeit, das gewünschte Leistungsniveau zu wählen. Und wenn Sie sich als TV-Spieler fragen, ob es besser wäre, stattdessen auf PC-Gaming umzusteigen, müssen Sie wirklich zu dem Schluss kommen, dass die Konsolenhersteller einen wirklich schlechten Job gemacht haben.