🔴 Live: Rettungsaktion läuft, nachdem eine südkoreanische Fähre mit 260 Passagieren auf Felsen gestoßen ist

Eine südkoreanische Passagierfähre mit etwa 260 Personen, darunter Passagiere und Besatzung, ist am Mittwoch in der Nähe einer felsigen Insel nahe Jindo auf Grund gelaufen, so die Behörden (laut YTN).

Die Küstenwache startete sofort eine Rettungsaktion, um die Sicherheit aller an Bord zu gewährleisten. Details zu Verletzungen oder dem Zustand der Fähre sind noch nicht verfügbar, bleiben Sie also dran für weitere Neuigkeiten. Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...