Französische Polizei nimmt Messermann am Pariser Bahnhof fest, der "droht, Menschen die Kehle durchzuschneiden"

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann wurde am Freitag am Pariser Bahnhof Montparnasse von der Polizei erschossen, nachdem er angeblich "gedroht hatte, Menschen die Kehle durchzuschneiden", wie die französische Staatsanwaltschaft mitteilte (via Reuters).

Der Verdächtige, der den Behörden wegen häuslicher Gewalt bekannt ist, stand kurz vor seiner Festnahme, als er aus einem TGV-Zug stieg. Lokalen Berichten zufolge versuchte er, sich selbst in den Hals zu stechen, als die Beamten einschritten, woraufhin die Polizei das Feuer eröffnete, und er erlitt schwere Beinverletzungen.

Eine zweite Person wurde laut Actu17 während der Operation in den Fuß geschossen. Die Behörden richteten einen Sicherheitsbereich ein und evakuierten den Bahnhof teilweise, während Soldaten der Operation Sentinelle und die Polizei das Gebiet sicherten.

Die Staatsanwaltschaft sagte, erste Informationen deuten darauf hin, dass der Mann ein Messer schwenkte und ein Polizist schoss, um ihn zu stoppen. Der Verdächtige soll sich danach selbst verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich wenige Tage, nachdem Frankreich von einem Auto-Rammangriff erschüttert wurde, bei dem rund zehn Menschen verletzt wurden.

Zu X: "Komplett abgeriegelter Sektor am Bahnhof #montparnasse: Ein Mann, der drohte, seinem Sohn und seiner Frau in ihrem Haus die Kehle durchzuschneiden, stieg in einen Zug, der Rennes mit Paris verband. Bei seiner Ankunft am Gare Montparnasse wurde er von Polizisten überwältigt. Der Verdächtige, der mit einem Messer bewaffnet war, wurde von mehreren Kugeln der Beamten getroffen."

Dies ist eine sich entwickelnde Nachricht...