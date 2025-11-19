🔴 LIVE: Der indonesische Vulkan bricht aus und schickt eine 15.300 Meter hohe Aschewolke in den Himmel

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Mount Semeru in Indonesien am Mittwoch ausgebrochen ist und eine riesige Aschewolke von 54.000 Fuß ausgestoßen hat, was das australische Vulkanasche-Beratungszentrum dazu veranlasst hat, eine rote Flugsicherheitswarnung zu erlassen.

Die Behörden erhöhten die Alarmstufe auf den höchsten, während Asche über Ostjava wehte, die Bewohner flohen und Einsatzteams ältere Menschen aus den umliegenden Bezirken evakuierten. Beamte warnen die Öffentlichkeit davor, mindestens 8 Kilometer vom Gipfel entfernt zu bleiben, da heiße Wolken, Lavaströme und Felsausstoßungen bestehen. Bisher wurden keine Opfer gemeldet.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...