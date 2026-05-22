Live aus Cannes: Pressekonferenz für La Bola Negra

Die gestrige offizielle Vorführung von La Bola Negra beim Filmfestival von Cannes, dem zweiten Film unter der Regie von Javier Calvo und Javier Ambrossi (Los Javis, wie sie in Spanien populär genannt werden), erhielt eine der am längsten stehenden Applaus in der Geschichte des Festivals. Siebzehn Minuten Applaus, als die jungen, emotionalen Regisseure dem vollbesetzten Auditorium für die wunderbare Geste dankten. Und gerade jetzt beantworten beide Direktoren Fragen der Medien auf der Pressekonferenz für La Bola Negra, einen Anwärter auf die diesjährige offizielle Auswahl für die Goldene Palme.

Die Geschichte von La Bola Negra ist eine Geschichte von früh beendeten Leben, inspiriert sowohl vom gleichnamigen unvollendeten Werk des Dichters Federico García Lorca als auch von Alberto Conejeros Stück La piedra oscura, und verbindet das Leben von drei schwulen Männern zu unterschiedlichen Zeiten der jüngeren spanischen Geschichte (1932, 1937 und 2017). Los Javis am Tisch im Cannes-Auditorium gesellt sich zum Ensemble mit Guitarricadelafuente, der die Figur Sebastián, Carlos González, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas und Penélope Cruz spielt.

Die Geschichte, wie *La Bola Negra * verfilmt wurde, begann laut Javier Calvo mit der Suche nach etwas Leichtem zum Lesen im Flugzeug, während die Regisseure sich nach Ibiza zurückzogen, um frische Luft von Madrid zu schnappen und das Drehbuch für *Las Mesías* fertigzustellen. *La piedra oscura* war das Buch, das er auswählte, und nachdem er es mit großer Emotion gelesen hatte, begann er darüber nachzudenken, wie er diese Geschichte in ein Drehbuch verwandeln könnte. "Es war im Grunde Schicksal", sagte Calvo. "La piedra oscura ist der Samen; er bildet eine der Handlungsstränge, die von Sebastián und Rafael".

Javier Ambrossi seinerseits glaubt, dass La Bola Negra eine Möglichkeit ist, eine jüngere Generation zu rehabilitieren und zu helfen, die Figur Lorcas zu entdecken. Hier bezieht er sich eindeutig nicht nur auf die Figur des Dichters, der in seinem Werk "Drama de costumbres actuales" bereits Intoleranz und die Sinnlosigkeit radikaler Ideen thematisierte, sondern auch auf die aktuelle Repression und den Mangel an Vorbildern für die LGTBI+-Gemeinschaft in Spanien. "Sie haben mir ein Vorbild gestohlen", sagt er.

Neben dem Regieduo war die andere Hauptfigur, die die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich zog, natürlich Penélope Cruz. Die Oscar-Gewinnerin (und Inhaberin mehrerer Goyas) hat eine Nebenrolle im Film, aber das war nicht der Grund, warum sie sich entschied, an dem Projekt teilzunehmen.

"Ich war fasziniert von La Mesías. Ich war ein großer Fan von Los Javis (...) und sagte zu meinem Agenten: 'Lass uns ein Treffen arrangieren, um länger als eine Minute in einem Flur zu reden.' Wir erkannten, dass es ein gegenseitiges Gefühl war, kommentierte die Schauspielerin. Sie bemerkte auch, dass sie beim ersten Gespräch über La Bola Negra noch etwas zögerlich bei der Rolle waren, da sie sie als sehr klein empfanden – "nicht mehr als zehn Minuten auf der Leinwand". Penélope erklärt hier, dass dies nicht das ist, was ihre Projektwahl definiert.

"Ich stütze meine Entscheidungen nicht auf Bildschirmzeit. Nené Romero zu entdecken und Teil von etwas zu sein, ist wichtiger als nur ein weiterer Film."

"Es gibt Filme – ich sage das immer – wir sind nicht verrückt, wir wissen, dass Filme die Welt nicht verändern können, aber wir können in manchen Fällen die Dinge verbessern, wichtige Debatten neu entfachen, Herzen berühren auf eine Weise, die etwas weckt, besonders bei jüngeren Generationen, wie María sagte. Das war eine meiner stärksten Motivationen, abgesehen von dem Respekt, den ich ihnen gegenüber empfinde, und dem enormen Talent, das sie besitzen – von dem ich immer wusste, dass sie es haben.

Aber Teil von so etwas zu sein – es war mir egal, ob ich drei Minuten, dreißig Minuten oder den ganzen Film auf der Leinwand war. Es ging darum, Teil von etwas zu sein, von dem ich in meinem Herzen wusste, dass es wichtig ist, und das ist nicht nur in unserem Land wichtig. Ich denke, Sie haben etwas wirklich Großes erreicht, und für viele junge Menschen – für viele Teenager, sogar einen 20-Jährigen, der noch kein vollwertiger Erwachsener ist – kann das, was man von Papierbüchern bekommt, die leider kaum noch berührt werden, manchmal noch mächtiger sein, wenn man zweieinhalb Stunden im Kino sitzt, Wie hier der Fall; Diese Wirkung kann viel stärker sein als das, was du vielleicht drei Jahre lang in der Schule lernst."