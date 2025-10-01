🔴 LIVE ANSEHEN: New Yorker Wohnhaus stürzt bei mutmaßlicher Gasexplosion ein

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine Gasexplosion ein Mehrfamilienhaus in Mott Haven erschütterte und einen Teil des Gebäudes zum Einsturz brachte, obwohl bisher keine Verletzten gemeldet wurden. Feuerwehrleute und Rettungsteams waren schnell vor Ort und setzten Suchhunde ein, um sicherzustellen, dass niemand in den Trümmern eingeschlossen war. Anwohner sagten, die Explosion, die sie als plötzlichen "Knall" bezeichneten, folgte auf Tage anhaltender Gasgerüche, während die Beamten feststellten, dass ein Verbrennungsschacht und ein Kesselbereich den Einsturz ausgelöst haben könnten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie natürlich in den Videos unten oder unter folgendem Link mehr erfahren. Go!