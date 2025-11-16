Interstellarer Komet 3I/ATLAS entfernt sich heute Abend im kostenlosen Livestream von der Sonne

HQ

Seit Wochen beherrscht der Komet 3I/ATLAS die Schlagzeilen, während Astronomen, Kommentatoren und Millionen von neugierigen Lesern den Weg des dritten bekannten interstellaren Objekts verfolgen, das jemals in unser Sonnensystem eingedrungen ist. Der Komet von der Größe Manhattans ist vor kurzem wieder aus dem Sonnenrücken aufgetaucht, nachdem er sich der Sonne genähert hatte, was von wissenschaftlicher Aufregung bis hin zu wilden Spekulationen im Internet reichte.

Zeiten und wie man zuschaut

Heute Abend werden wir endlich einen klaren Blick darauf werfen: Ab 5:15 Uhr MEZ (23:15 Uhr ET) wird das Virtual Telescope Project Live-Teleskopaufnahmen von seinem Observatorium in Manciano, Italien, streamen und so die seltene Gelegenheit bieten, das Objekt zu beobachten, das sich durch die Sterne der Jungfrau bewegt. Die Flugbahn des Objekts bestätigte kurz nach seiner Entdeckung vor vier Monaten seinen interstellaren Ursprung, und seitdem untersuchen Forscher, ob es seinen intensiven Vorbeiflug an der Sonne überlebt hat.

Avi Loeb und Wissenschaftler

Jüngste Bilder deuten darauf hin, dass der Komet intakt blieb, eine Entwicklung, die den Harvard-Astrophysiker Avi Loeb dazu ermutigte, seine Ansicht zu bekräftigen, dass ungewöhnliche Stabilität es wert sein könnte, nicht-natürliche Erklärungen in Betracht zu ziehen. Andere Experten bleiben skeptisch und führen den Zustand von 3I/ATLAS auf die Standardphysik von Kometen zurück.

NASA und HiRISE

Es wird erwartet, dass die NASA bald die hochauflösendsten Bilder des Kometen veröffentlichen wird, die Anfang des Herbstes von der HiRISE-Kamera des Mars Reconnaissance Orbiter aufgenommen wurden, obwohl sich die Veröffentlichung während des Shutdowns der US-Regierung verzögerte. Die erneute Sichtbarkeit folgt auf virale Diskussionen über die frühere Bahn des Kometen in der Nähe von Jupiter, Venus und Mars, die Spekulationen in den sozialen Medien anheizten.

Elon Musk und Joe Rogan

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Elon Musk wiesen auf das zerstörerische Potenzial hin, das ein massives Objekt dieser Art haben würde, wenn es jemals mit der Erde kollidieren würde, während Kommentatoren wie Joe Rogan ähnliche Bedenken äußerten, als sie mit ihm über die Risiken sprachen. Die Wissenschaftler betonen unterdessen, dass das Objekt auf einer klaren Fluchtbahn verharrt und keine Bedrohung darstellt.

Sehen Sie sich den vollständigen Livestream im Video unten an

Mit einer Helligkeit von +10,9 mag ist 3I/ATLAS viel zu schwach, um ohne Teleskop entdeckt zu werden, aber der Livestream wird detaillierte Echtzeitansichten seiner leuchtenden Koma und seines auftauchenden Schweifs liefern, wenn er sich vom inneren Sonnensystem entfernt. Die Sendung mag die Debatte um ihre Ursprünge nicht beilegen, aber sie bietet die bisher beste Gelegenheit, eines der seltensten Phänomene der modernen Astronomie zu beobachten. Und wenn Sie interessiert sind, können Sie sich den vollständigen Livestream im Video unten ansehen.