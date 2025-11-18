Die NASA wird endlich neue Bilder des Interstellaren Kometen 3I/ATLAS enthüllen: Times und wie man sie live beobachten kann.

HQ

Die NASA wird am Mittwoch, den 19. November, endlich neue Bilder des interstellaren Kometen 3I/ATLAS vorstellen, und die Veranstaltung kann live verfolgt werden. Die Pressekonferenz ist für 15 Uhr ET angesetzt (20 Uhr im Vereinigten Königreich / 21 Uhr MEZ in Spanien).

Die 3I/ATLAS-Fotos wurden von mehreren NASA-Missionen gesammelt, was den Wissenschaftlern eine seltene Gelegenheit gab, den Kometen aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten. Entdeckt am 1. Juli 2025 vom ATLAS-Observatorium, ist er erst der dritte interstellare Komet, der jemals in unserem Sonnensystem entdeckt wurde, nach 1I/'Oumuamua im Jahr 2017 und 2I/Borisov im Jahr 2019.

Der Komet näherte sich der Sonne am 29. Oktober, passierte etwa 210 Millionen km (130 Millionen Meilen) und flog kürzlich am 3. Oktober in die Nähe des Mars. Die neuen Bilder der NASA könnten zeigen, wie sich die Aktivität des Kometen nach seiner Sonnenpassage veränderte. 3I/ATLAS wird die Erde am 19. Dezember in einer sicheren Entfernung von etwa 170 Millionen Meilen (270 Millionen km) passieren.

NASA-Beamte, die an dem Briefing beteiligt waren , sind unter anderem Amit Kshatriya, Nicky Fox, Shawn Domagal-Goldman und Tom Statler. Die Bilder zeigen Daten sowohl von Raumfahrzeugen als auch von bodengestützten Observatorien und bieten eine detaillierte Ansicht des Kometen, während er durch unser Sonnensystem reist. Sehen Sie live das untenstehende Video.