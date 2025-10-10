🔴 LIVE ANSEHEN: Das ist der Friedensnobelpreis für 2025... Trumpf?

HQ

Trumps Ambitionen auf den Friedensnobelpreis haben das Interesse an der Frage, wer der nächste Preisträger sein wird, verstärkt. Jetzt hat das Warten fast ein Ende, und Sie können sich die Ankündigung in unserem Videoplayer unten ansehen.

Trotz Trumps wiederholter Nominierungen und Selbstdarstellung für seine Rolle bei der Vermittlung von Waffenstillständen zwischen Gaza und dem Kaukasus zweifeln Experten an seinen Chancen und stellen fest, dass das Komitee dauerhafte, kooperative Bemühungen kurzfristigen Deals vorzieht.

Während sich einige hinter seinen jüngsten Friedensplanvorschlag gestellt haben, könnten sein konfrontativer Stil und seine Skepsis gegenüber globalen Institutionen seine Aussichten untergraben. Und doch sind wir hier. Die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises 2025 findet am Freitag, den 10. Oktober um 11:00 Uhr MESZ statt.

Könnte es Trump sein?

Diese Geschichte entwickelt sich weiter und wird aktualisiert.