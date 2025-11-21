Live-Action Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin Film wurde auf Eis gelegt

HQ

Eine Zeit lang arbeitete Paramount an einer Adaption von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, einer Geschichte, die das letzte überlebende Mitglied der TMNT-Bande verfolgt, wie es Rache an denen nimmt, die seine Brüder getötet und New York City unter seine Fersen gebracht haben. Ursprünglich sollte es sich um ein raues und gewalttätiges Live-Action-Projekt unter der Leitung des Nobody -Schöpfers Ilya Naishuller handeln, doch inzwischen wurde berichtet, dass das Studio nicht mehr auf diesen Film fokussiert wird.

Laut The Hollywood Reporter hat Paramount das Projekt abgelehnt, weil befürchtet wurde, dass der erste Live-Action-TMNT seit einem Jahrzehnt, der ein gewalttätiger Film mit R-Rating ist, bei den breiteren Fans nicht gut ankommen wird. Stattdessen ändert es die Richtung und arbeitet an einer zugänglicheren Alternative, die für eine breitere Altersgruppe besser geeignet ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Film nicht produziert wird, denn es wird angemerkt, dass die Tür für eine mögliche Wiederaufnahme in der Zukunft offen bleibt.

Dies ist Teil von Paramount s Plan, weiterhin in die TMNT-Welt zu investieren, denn zusätzlich zur Fortsetzung von Mutant Mayhem, die 2027 erscheint, gibt es Behauptungen, das Studio wolle das Ninja Turtles "Sonic-fy" und ein ähnliches Universum erschaffen, wie es Paramount bereits mit Segas Maskottchen erreicht hat. Sonic the Hedgehog, im Kino.