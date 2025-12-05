Live-Action-Serie Spider-Noir erscheint 2026 auf Prime Video

HQ

Wir erwarten bald mehr von der kommenden Live-Action-Serie Spider-Noir zu sehen, da dies eine Serie ist, die von Nicolas Cage in Spider-Man: Into the Spider-Verse gespielt wird und ihn für ein eigenständiges Abenteuer menschlicher annimmt.

Derzeit hat der Streaming-Riese ein lohnenswertes Update zum Projekt veröffentlicht, wobei hinzugefügt wird, dass Spider-Noir offiziell 2026 auf Prime Video und in zwei verschiedenen Stilen Premiere feiern wird.

Fans können eine Schwarzweiß-Version sehen, die auf der atmosphärischen Darstellung der Figur in Into the Spider-Verse aufbaut oder stattdessen auch eine typischere Farbvariante darstellt. Unabhängig davon, wie man die Serie schaut, sind die erwähnenswerten zusätzlichen Informationen die untenstehenden Poster und die Bestätigung, dass Cage eine Privatdetektivfigur namens Ben Reilly (in vielen Comics Scarlet Spider ) oder Spider-Noir spielt, wenn die Maske aufgesetzt ist...