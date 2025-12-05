Live-Action-Reboot von Power Rangers mit dem Showrunner von Percy Jackson an der Spitze bestätigt

HQ

Offensichtlich ist Percy Jackson and the Olympians eine riesige Erfolgsgeschichte für Disney+, denn nicht nur wurde die Serie schnell für eine zweite Staffel genehmigt, die nächste Woche startet, sondern die Verantwortlichen werden nun ausgewählt und beauftragt, eine ikonische und beliebte Kinderserie zurückzubringen.

Es kursieren Gerüchte, dass ein Live-Action-Reboot Power Rangers geplant ist und dass die Showrunner von Percy Jackson Dan Shotz und Jonathan E. Steinberg diejenigen sein würden, die für die Entwicklung verantwortlich sind. Es stellt sich heraus, dass dieses Gerücht genau zutrifft und zutrifft.

Movieweb bestätigt das, denn bei einem Auftritt bei der Premiere des blauen Teppichs Percy Jackson and the Olympians: Staffel 2 fragten sie Shotz ausdrücklich nach einer Antwort auf diese Gerüchte, worauf er einfach antwortete: "Das Gerücht ist wahr."

Shotz wurde daraufhin nach weiteren Informationen über das Projekt gedrängt und ob es eine Fortsetzung der bestehenden Geschichten oder ein kompletter Neustart sein würde, woraufhin er erklärte:

"(Lacht) Du stellst Fragen, von denen du weißt, dass ich sie nicht beantworten kann. Sagen wir einfach, wir hoffen sehr, diese Geschichte zum Leben zu erwecken, das ist alles, was ich im Moment sagen kann."

Was wir zu wissen scheinen, ist, dass die Show irgendwann nach Disney+ kommen wird, was den Streamer weiter als derjenige positioniert, den man auswählen kann, wenn man junge Leute unterhält (oder nostalgische Fanatiker...).