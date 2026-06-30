Netflix arbeitet an einer Live-Action-Serie zu Persona

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Eine weitere Live-Action-Serie basierend auf einer unglaublich beliebten Gaming-IP steht uns bevor, da eine Persona-Serie von Netflix bestellt wurde. Die Show wird in Zusammenarbeit zwischen dem Streamer 21 Laps, Story Kitchen und natürlich den Persona-IP-Besitzern Sega produziert.

Laut Variety ist Christopher Monfette als Hauptautor, ausführender Produzent und Showrunner der Serie tätig. Shawn Levy, Dan Levine und Robert Atwood sind ausführende Produzenten von 21 Laps. Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg und Timothy I. Stevenson sind die ausführenden Produzenten von Story Kitchen. Toru Nakahara ist der ausführende Produzent von Sega, aber Netflix hat sich zu weiteren Details nicht geäußert.

Da Persona 6 bestätigt wurde und Persona 4 nächstes Jahr sein Remake erhält, scheint jetzt eine großartige Gelegenheit zu sein, einige multimediale Crossover mit einer TV-Serie zu machen. Einige Fans könnten jedoch etwas misstrauisch sein, dass Netflix die Live-Action-Persona-Serie behandelt, da die anderen großen IP-Adaptionen des Streamingdienstes nicht immer gut ankamen. Andererseits könnte das sicherlich mehr Zuschauer auf die Persona-Spiele lenken und in einer perfekten Welt neue Fans zu ihnen strömen, so wie die Leute nach Fallout in die Ödland gezogen sind.