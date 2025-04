Live-Action How To Train Your Dragon 2 für 2027 bestätigt

Universal scheint wirklich an die Live-Action-Adaption von Drachenzähmen leicht gemacht zu glauben, denn das Unternehmen hat bereits eine Fortsetzung bestätigt, die am 11. Juni 2027 in die Kinos kommen soll.

Die Nachricht wurde von Universal auf der CinemaCon bestätigt (via The Hollywood Reporter). Er wird nur zwei Jahre nach dem ersten Live-Action-Film Drachenzähmen leicht gemacht veröffentlicht, der am 13. Juni dieses Jahres auf unsere Bildschirme kommt.

Die Realverfilmung Drachenzähmen leicht gemacht ist eine Nacherzählte der Adaption der Originalromane von Cressida Cowell und scheint viel mehr von den animierten DreamWorks-Filmen beeinflusst zu sein als von den Büchern selbst, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich erwarten können, dass der zweite Live-Action-Streifen einer ähnlichen Geschichte folgen wird. In How To Train Your Dragon 2 von 2014 musste Hicks einen bösen Bösewicht daran hindern, eine Armee von Drachen zu kontrollieren, was für die Live-Action-Version wahrscheinlich viel mehr CGI für Drachen bedeutet.