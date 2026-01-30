Liv Morgan meint, sie sollte der Cover-Superstar von WWE 2K26 sein

Diese Woche gab es eine umfangreiche Roundtable-Präsentation des neuesten Teils der WWE-Serie, genauer gesagt WWE 2K26 – ein Event, in das Liv Morgan sich im wahren Wrestling-Stil einmischen wollte. Sie war mit den Covern für dieses Jahr WWE 2K26 nicht ganz zufrieden und hatte daher ihren eigenen Vorschlag, den ihr unten nachlesen könnt.

Was denkst du? Welchen Wrestler würden Sie gerne auf dem Cover der unvermeidlichen WWE 2K27 im nächsten Jahr sehen? Ist es vielleicht eine Legende, die verstorben ist, ein aktueller Star, oder ist es einfach Zeit für Liv Morgan?