LittleBigPlanet Studio-Mitbegründer und Masters of Albion Entwickler ist kein Fan des Trends der gemütlichen Spiele

Man könnte LittleBigPlanet als ein gemütliches Spiel bezeichnen, je nachdem, wie man das Subgenre definiert, das einem nach einem stressigen Tag helfen kann, sich zu entspannen, aber einer der führenden Köpfe des Studios, das Sackboy und seine Instant-Klassiker entwickelt hat – Mark Healey, Mitbegründer von Media Molecule – findet, dass gemütliche Spiele langweilig werden können.

In einem Interview mit The Game Business über die Zusammenarbeit mit dem alten Chef Peter Molyneux für Masters of Albion erklärte Healey, dass er zwar den Trend zu gemütlichen Spielen während COVID verstand, sich aber wünschte, einige davon wären etwas fesselnder.

"Es gibt viele Leute, die gemütliche Spiele mögen – ich glaube, sie wurden während COVID wirklich beliebt – aber ich finde sie unglaublich langweilig." sagte Healey. "Ich kann den Reiz verstehen, aber ich denke, es ist viel schöner, wenn man auch ein bisschen extreme Gewalt einmischt, um es ein bisschen auszugleichen."

Masters of Albion hat zwei Seiten seiner Medaille, da sie laut Healey "tagsüber gemütlich und nachts Chaos" ist. Russell Shaw, ein weiterer ehemaliger Lionhead-Mitarbeiter, der an anderen Titeln arbeitete, bevor er zu Lionhead zurückkehrte, arbeitet ebenfalls wieder für Molyneux mit Masters of Albion und stimmt Healey zu, dass es ein einzigartiges Erlebnis bietet.

"Peter erklärte, dass er dieses Spiel macht, das eine Mischung aus Dungeon Keeper, Black & White und Fable ist. Ich habe all das gemacht. Und ich sagte: 'Ich muss es sein.' Und er stimmte zu", sagte Shaw. "Allein die ganze Idee einer Nostalgiereise für Leute, die unsere vorherigen Spiele geliebt haben, um sie zu einem Spiel zu vereinen... es hat mich sehr angesprochen."

Masters of Albion erscheint am 22. April für den PC.