LittleBigPlanet 3 wird nach zehn Jahren im Verkauf von der Liste genommen

LittleBigPlanet 3 wird am 31. Oktober aus dem PlayStation Store entfernt. Eine Nachricht, die auf dem offiziellen Twitter-Account von LittleBigPlanet gepostet wurde (der zuletzt zur Werbung für das Spin-off Sackboy: A Big Adventure verwendet wurde), bestätigte dies.

"Nach 10 Jahren des Spielens, Erstellens und Teilens von Inhalten in LittleBigPlanet 3 werden das Spiel und unsere gesamte Palette an LittleBigPlanet-DLCs am 31. Oktober 2024 aus dem PlayStation Store entfernt", hieß es.

Wenn Sie das Spiel derzeit besitzen (oder vor Ablauf der Frist kaufen), können Sie weiterhin darauf zugreifen, einschließlich aller Inhalte. Erwarten Sie jedoch nicht, dass es auf PS Plus gefunden wird, da es ebenfalls aus dem Dienst entfernt wird. Die Server wurden bereits Anfang des Jahres abgeschaltet.

Media Molecule verabschiedet sich von der LittleBigPlanet-Franchise

LittleBigPlanet war eine der wenigen familienfreundlichen First-Party-IPs von Sony. Und wir meinen "war", denn die Nachricht von Media Molecule nach der Ankündigung erweckt den Anschein, dass das Franchise für immer verschwunden ist.

"LittleBigPlanet hat uns als Studio geprägt und ist nach wie vor ein wichtiger Teil dessen, was wir sind. Wir sind und werden immer dankbar dafür sein und für die unglaubliche Community, die es inspiriert hat."

LittleBigPlanet 3 kam im November 2014 für die PS3 und PS4 auf den Markt und war das finale Spiel der Serie. Im Jahr 2020 erschien Sackboy: A Big Adventure, ein von Sumo Digital entwickeltes PS5-Spiel, das sich an Familien und Kinder richtet.

Media Molecule hatte an Dreams gearbeitet, einem fortschrittlicheren Erstellungstool, aber auch dieses Spiel wurde zurückgelassen und erhielt seit September 2023 keine Updates mehr. Es wird weiterhin im Angebot bleiben, aber wenn man sieht, was mit Little Big Planet 3 passiert ist, wahrscheinlich nicht für immer...