Little Town Hero erhält auch in Europa physische Veröffentlichung für PS4

Ende Januar sind in Japan Hinweise zu einer PS4-Version des bezaubernden RPG-Abenteuers Little Town Hero aufgetaucht, was auch hierzulande Vermutungen über entsprechende Veröffentlichungspläne auf des Entwicklers Game Freak hervorrief. Gestern Nachmittag zog der Pokémon-Entwickler in Europa und Nordamerika nach und datierte das PS4-Spiel für den Westen auf den 2. Juni.

Little Town Hero wird im Sommer in der sogenannten Big Idea Edition physisch (darin enthalten ist ein Artbook, ein Poster, ein Set Ansteck-Pins und der Soundtrack auf CD) und digital auf der Playstation 4 bereitstehen. Zusammen mit der Veröffentlichung der Handelsversion wird das Spiel um einen einfachen Modus aktualisiert, der die Angriffs- und Verteidigungswerte feindlicher Dazzits (Gegner) senkt und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Feinde Spezialeffekte erhalten. Die hohe Herausforderung war einer unserer Kritikpunkt an der originalen Switch-Version, die wir uns letztes Jahr zum Start näher angesehen hatten.

Quelle: Playstation-Blog.