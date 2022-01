Little Orpheus wird im März für PC und Konsolen umgesetzt

HQ

Die Amnesia-Entwickler The Chinese Room haben 2020 ein kleines Plattforming-Abenteuer namens Little Orpheus auf iOS-Geräten veröffentlicht und das wird bald auf weiteren Plattformen verfügbar. In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass der Titel am 1. März auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam, Epic Games Store) erscheint. Hochauflösende Texturen, neue Grafikeffekte und aktualisierte Animationen sollen aus dem Handyspiel ein Erlebnis zaubern, das auch auf dem großen Bildschirm eine gute Figur abgibt. Darüber hinaus werden eine Zusatzepisode und ein neuer Spielmodus das Spielerlebnis bereichern.