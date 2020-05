Little Nightmares spuckt nächsten Monat auch auf Google Stadia

Bandai Namco Entertainment gab gestern bekannt, dass Little Nightmares weltweit über zwei Millionen Exemplare verkauft hat. Diese Gelegenheit wurde mit der Ankündigung einer neuen Spielversion gekoppelt, denn ab dem 1. Juni können Stadia-Benutzer ebenfalls in die dunkle Geschichte des Games eintauchen. Die Standardausgabe kann ab dem 1. Juni von allen Mitgliedern von Stadia Pro ohne weitere Kosten gespielt werden (Secrets of the Maw, eine Sammlung von drei zusätzlichen Geschichten, muss allerdings separat erworben werden). Little Nightmares ist bereits für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar. Lest unsere Kritik, um mehr zu erfahren.

You watching Werben