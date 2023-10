Little Nightmares 3 zeigt 18 Minuten Gameplay

HQ

Supermassive Games und Bandai Namco haben verständlicherweise nicht viel über das Spiel verraten, als Little Nightmares 3 in der Gamescom Opening Night Live-Show im August enthüllt wurde. Die beiden ersten Hauptspiele von Tarsier waren voller Geheimnisse, von denen sie nicht viel in Trailern zeigen wollten, also schien es, als würde dieser erste Eintrag der Until Dawn-Entwickler die gleiche Marketingstrategie verfolgen. Bis jetzt.

Wir haben ein 18-minütiges Gameplay-Video von Little Nightmares 3 erhalten, das zeigt, wie das Spiel in die Fußstapfen seiner Vorgänger treten wird, während es gleichzeitig neue Mechaniken und Arten von Rätseln einführt, indem es sich noch mehr darauf konzentriert, jederzeit einen KI- oder spielergesteuerten Charakter bei uns zu haben. Low und Alone haben ihre eigenen, einzigartigen Fähigkeiten, die in vielen Fällen perfekt zusammenarbeiten, daher wird es interessant sein zu sehen, ob die späteren Teile des Spiels andere einfallsreiche Möglichkeiten einführen, sie einzusetzen.