Little Nightmares 3 wurde auf 2025 verschoben

HQ

Tarsier Studios starteten die Little Nightmares -Serie und entwickelten die beiden ersten Spiele - aber sie besaßen das Franchise nicht und als Embracer Group das Studio 2019 kaufte, beendeten sie die Entwicklung von Little Nightmares 2 und verließen die Serie.

Supermassive Games erhielt die Ehre, die Little Nightmares -Saga fortzusetzen und entwickelt derzeit Little Nightmares 3, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Oder besser gesagt. Wie Sie bereits aus der Überschrift herausgefunden haben, wurde das Spiel auf 2025 verschoben, ohne dass geklärt wurde, ob es früh sein wird - was wahrscheinlich bedeutet, dass es bis zur zweiten Halbzeit dauern könnte.

Auf dem offiziellen Instagram-Account sagt Supermassive Games, dass sie "die bestmögliche Erfahrung für den nächsten Eintrag in der Franchise" liefern wollen, was bedeutet, dass sie das Projekt in diesem Jahr nicht abschließen können:

"Seit der Ankündigung von Little Nightmares III auf der gamescom im letzten Jahr sind wir begeistert, dass unsere Community vor Aufregung und Vorfreude brummt. Die Teams von Supermassive Games und Bandai Namco Europe haben hart daran gearbeitet, das bestmögliche Erlebnis für den nächsten Teil der Franchise zu bieten. So sehr wir es kaum erwarten können, dass ihr ins Nirgendwo zurückkehrt, wollen wir auch sicherstellen, dass wir dem Spiel die Sorgfalt und Liebe geben, die es verdient. Qualität hat für uns oberste Priorität, und wir wissen, dass es Ihnen genauso geht.

Aus diesem Grund haben wir die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung des Spiels auf 2025 zu verschieben. Wir werden später in diesem Sommer mehr über Little Nightmares III verraten, also habt bitte Geduld mit uns und freut euch auf weitere Updates. In der Zwischenzeit möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Geduld und anhaltende Unterstützung bedanken.

SCHLAFT GUT, KLEINES."

Solange es mit einem guten Spiel endet, macht es uns wirklich nichts aus und dieser Herbst sieht trotzdem absolut gut aus. Wir freuen uns darauf, diesen Sommer mehr über Little Nightmares 3 zu hören, obwohl wir ungefähr ein Jahr warten müssen, um es zu spielen.