Little Nightmares 3 Vorschau: Supermassive kanalisiert Tarsier in diesem gemütlichen Horror-Dreiteiler

Der Oktober, anscheinend der Monat des Schreckens, rückt näher und wir haben ein paar Gruselgeschichten, auf die wir uns freuen können, darunter das dritte Kapitel der Little Nightmares -Reihe. Bandai Namco lud uns ein, einen kleinen Teil des neuen Titels im Astralis Nexus neben dem Tivoli in Kopenhagen zu spielen. Es war kein Zufall, dass der Teil, den wir ausprobieren durften, in einem Vergnügungspark stattfindet, wenn auch in einem nicht so gemütlichen.

Little Nightmares 3 ist das erste Spiel der Serie, das nicht von Tarsier Studios in Malmö entwickelt wurde. Stattdessen ist Supermassive Games am Ruder, und die große Frage ist, ob das dritte Kapitel dem Ruf seiner Vorgänger gerecht werden kann. Das Horror-Genre ist Supermassive nicht unbekannt; Immerhin haben sie eine ganze Reihe von Horrorspielen unter anderem in der The Dark Pictures Anthology -Serie, aber ihre Herangehensweise unterscheidet sich deutlich von Little Nightmares. In den zwei Stunden, die wir mit dem Spiel verbracht haben, wurde jedoch schnell klar, dass der Ruf der Serie in guten Händen zu sein scheint und ihre Identität intakt ist.

Wie in den vorherigen Spielen spielt man als Kinder in Little Nightmares 3. Im zweiten Spiel hattest du einen Freund, der dabei war, und das machst du auch im dritten Spiel. Der Unterschied besteht darin, dass ein anderer Spieler die Kontrolle über den kleinen Jungen Low übernehmen kann, während du als Alone spielst, ein kleines Mädchen in einem Blaumann, Zöpfen und einer Maske. Das gesamte Spiel kann im Koop-Modus gespielt werden, aber wenn Sie es vorziehen, alleine zu spielen, übernimmt das Spiel und steuert Low. Wir hatten nicht die Gelegenheit, zu testen, wie gut die künstliche Intelligenz ist, wenn man alleine spielen möchte, also müssen wir auf eine Antwort darauf warten, aber auf der anderen Seite war es eine hervorragende Erfahrung, mit jemand anderem zu spielen.

Der Teil, den wir ausprobieren durften, war gut zwei Stunden lang und findet in der Mitte des Spiels statt. Hier finden sich die beiden Kinder in einem düsteren, aber noch funktionierenden Vergnügungspark wieder. Die Atmosphäre ist genau richtig, und wenn Sie nervös waren, ob Supermassive in der Lage sein würde, die gleiche Stimmung wie Tarsier einzufangen, können Sie beruhigt sein. Nach dem, was wir gesehen haben, scheint es, dass sie es können. Vielleicht ein bisschen zu gut, denn das Spiel hat keine überraschenden neuen Richtungen eingeschlagen. Abgesehen von der Einführung des Koop-Modus sieht es so aus, als ob es das Little Nightmares sein wird, das wir kennen, aber so gefällt es uns, also gibt es keinen großen Bedarf an Innovationen.

Die Einführung von Koop in einem Spiel ist nicht immer eine gute Sache, aber Little Nightmares ist ideal für diese Ergänzung, und es hat in der Demo wirklich gut funktioniert. Ich habe mit einem finnischen Kollegen gespielt, und wir waren uns beide einig, dass wir sofort mehr Spaß hatten als in Little Nightmares 2. Gemeinsam mussten wir uns mit einer guten Mischung aus Rätseln in diesem verwunschenen Vergnügungspark zurechtfinden. Wir mussten zusammenarbeiten, und beide Akteure mussten aktiv sein und ihren Teil dazu beitragen, eine Lösung zu finden. Die Konstruktion der Puzzles bedeutete, dass ein Spieler den anderen nicht einfach tragen konnte. Der Vergnügungspark selbst ist stimmungsvoll und unheimlich, aber auf diese leicht gemütliche Art und Weise, die den einzigartigen Kontrast bildet, der Little Nightmares ausmacht. Die Kinder wirken so süß und unschuldig, dass es einen starken Fürsorgeinstinkt weckt, und das Unheimliche kommt vor allem von diesem Aspekt. Es gibt Jump Scares, aber nichts Gewalttätiges. Auf der anderen Seite ist es sehr gruselig, sich an einer schlafenden Kreatur vorbeischleichen zu müssen, die die Kinder verschlingt, wenn man sie aufweckt.

Als etwas Neues haben die beiden Kinder Waffen. Low hat einen Bogen und Alone hat einen Schraubenschlüssel. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich das Spiel auf den Kampf konzentrieren wird. In der Demo mussten wir viel öfter fliehen als kämpfen, und wenn wir in den Kampf gezwungen wurden, erforderte das Zusammenarbeit und Koordination. In einem Abschnitt musste Low einigen Puppen die Köpfe abschießen, woraufhin Alone sie zerquetschen musste, indem er sie mit dem Schraubenschlüssel hämmerte. Damit dies gelang, musste der eine die Puppe anlocken, um sie zu jagen, während der andere in der Lage sein musste, sie mit dem Bogen zu treffen. Sobald der Kopf abgeschossen war, verlagerte sich die Aufmerksamkeit der Puppe, und die andere musste den Kopf zertrümmern, bevor Low gefangen wurde. Im Allgemeinen ist dies ein gutes Beispiel dafür, wie der Koop-Modus im Spiel funktioniert. Man muss sowohl unter Stress als auch bei schwierigeren Herausforderungen, wie dem Öffnen einer Tür, miteinander reden und zusammenarbeiten.

Nach der Veröffentlichung kündigte Bandai Namco an, dass sie auch einen Freundespass herausbringen werden, ähnlich dem, den wir aus den Spielen von Hazelight kennen, zuletzt Split Fiction. Das bedeutet, dass Sie mit einem Freund spielen können, ohne ihn zuerst zum Kauf des Spiels überreden zu müssen. Das ist eine sehr positive Sache, denn es scheint, dass die Stärke von Little Nightmares 3 gerade darin liegt, mit einem Freund spielen zu können. Wie bereits erwähnt, durften wir nicht ausprobieren, wie es ist, mit KI zu spielen, und Little Nightmares 2 zeigt, dass es gut funktionieren kann, aber ich denke, man wird es vermissen, jemanden zu haben, mit dem man auf dem Weg reden kann. Leider funktioniert der Freundespass nicht plattformübergreifend, da plattformübergreifend überhaupt nicht unterstützt wird und du auch nicht im lokalen Koop-Modus spielen kannst.

Zwei Stunden in Gesellschaft von Little Nightmares 3 waren nicht viel, aber es reichte aus, um zu zeigen, dass die Fans etwas haben, worauf sie sich freuen können. Die Atmosphäre und der Stil sind genau richtig. Die Einführung neuer Funktionen ist subtil, aber sie sind da, und vor allem scheint der Koop-Modus wirklich gut zu funktionieren. Wenn das ganze Spiel mit der Demo mithalten kann, besteht eine gute Chance, dass Little Nightmares 3 dein gemütliches Horrorspiel für Oktober sein wird.