Little Nightmares 3 mit interessantem Teaser bestätigt

Ich war nicht der Einzige, der enttäuscht war, als Tarsier Studios im Jahr 2021 von der Embracer Group gekauft wurde und diese bestätigte, dass Bandai Namco das geistige Eigentum von Little Nightmares besaß. Das hörte sich so an, als würden wir keine neuen gruseligen Abenteuer erleben, zumindest nicht aus dem schwedischen Studio. Dann, Anfang dieses Jahres, bestätigte eine Stellenausschreibung , dass ein drittes Mainline-Spiel in der Entwicklung war. Diese Hoffnung hat sich nun in Begeisterung verwandelt.

Denn Little Nightmares wurde heute Abend in der Gamescom Opening Night Live-Show offiziell für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch bestätigt. Es wird dieses Mal von Supermassive Games, den Entwicklern von Until Dawn und den The Dark Pictures-Spielen, entwickelt, und das britische Studio wird es uns dank Koop endlich ermöglichen, dieses Universum mit einem Freund zu erleben.

Darüber hinaus wird uns nicht viel erzählt, aber der Trailer macht deutlich, dass wir uns 2024 auf die gleiche Art von Gameplay in einem verrückten Universum freuen können.