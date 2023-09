Little Nightmares 3 Impressionen: Bandai Namcos kleine, aber supergroße Überraschung auf der Gamescom

Es gab Gerüchte über einen möglichen dritten Teil der millionenfach verkauften 2,5D-Thriller-Jump'n'Run-Serie Little Nightmares, ein Schritt, der angesichts der großen Resonanz, die die beiden ersten Spiele von Tarsier Studios in den Jahren 2017 bzw. 2021 erhielten, mehr als erwartet war. So wenig überraschend ist die Tatsache, dass ein drittes Spiel auf dem Weg ist. Die schockierendere Wendung hier kommt in Form des Studios und des Ansatzes des Projekts. Bandai Namco hat nicht seine ursprünglichen schwedischen Schöpfer an die Spitze gesetzt, sondern die britischen Supermassive Games an ihre Stelle. Und es ist kein Solo-Abenteuer mehr, da es jetzt in erster Linie als Koop-Titel konzipiert wurde.

Natürlich sind Supermassive weder in der Serie noch im Genre neu. Sie haben LN2 tatsächlich sowohl auf die aktuelle Generation als auch auf das unglückselige Stadia in seinem Enhanced Edition portiert und sind offensichtlich ziemlich bekannt für ihren filmischen Ansatz bei Horrorspielen mit Until Dawn oder der Dark Pictures-Anthologie. Mein erster Gedanke war also: Oh, es wird interessant als neue Version sowohl für das Franchise als auch für ein Studio, das Horror traditionell auf eine ganz andere Art und Weise darstellt.

Aber keine Sorge, Fans der Originale, denn dies wird immer noch ein 2,5D-Puzzle-Plattformer voller spannender Momente, gruseliger Szenarien und spannender Verfolgungsjagden sein. Außerdem gibt es natürlich riesige Feinde, die dich noch kleiner fühlen lassen.

HQ

Der Enthüllungstrailer zeigt mehr Umgebungen und Mechaniken, aber der Gameplay-Abschnitt, den wir zu sehen bekamen, konzentrierte sich auf ein einzelnes sandbedecktes Gebiet, das sich im Vergleich zu den Originalen bereits ziemlich frisch anfühlte. Zusammen mit dem Unterschied in der Umgebung sollte der Teil die neuen Protagonisten in Koop-Action präsentieren.

Apropos ersteres, der staubige Ort war die Necropolis, eine Ebene, aus der die beiden als einer ihrer Albträume und als Teil der übergreifenden Nowhere-Welt fliehen mussten. Zunächst leer und wüstenartig inmitten eines Sandsturms, präsentiert es den Figuren bald eine riesige Mauer, die der der Pyramiden ähnelt. Und sobald sie sich hineinschleichen, ist es eine Mischung aus einem sandigen Spukdorf und einem Uhrwerk, in dem mehrere Windmühlen, Zahnräder und Mechanismen harmonisch zusammenarbeiten. In den Worten der Entwickler: "Eine Stadt der ewigen Energie und des sicheren Todes (...) wurde früher von den Bewohnern bewohnt, jetzt ist sie eine Geisterstadt".

In Bezug auf die Charaktere selbst werden wir als Low und Alone spielen, die Kinder, die in der Spiral gefangen sind, "einer Ansammlung von verstörenden Orten", die so ziemlich dystopische Länder sind, die auf verkorksten Wahnvorstellungen aufgebaut sind. Sie müssen kooperativ zusammenarbeiten, um "vor einer größeren Bedrohung zu fliehen, die im Schatten lauert".

Low trägt eine Vogelmaske und einen blauen Umhang und benutzt seinen Bogen, um Seile zu durchtrennen oder Feinde abzuschießen. Alone trägt einen Pilotenhelm und einen grünen Overall und benutzt ihren Schraubenschlüssel, um Wände zu durchbrechen... oder um die fliegenden Feinde zu erledigen, die Low zuvor ausgeschaltet hat. Dies ist nur ein Beispiel für die Koop-Aktionen, die Sie erwartet hätten, einschließlich des Drückens von Kacheln, des Bewegens von Kisten, des Ziehens von Brettern, der Verwendung von Seilrutschen, des gemeinsamen Springens auf einer Luke oder des Haltens von etwas, während der andere Charakter eine andere Aktion ausführt.

Die Rätsel schienen in einem frühen Level einfach und unkompliziert zu sein, aber wie einfallsreich sie im Laufe der Geschichte werden, wird sicherlich die Qualität des Endprodukts bestimmen, wenn man bedenkt, wie trendig Koop-Abenteuer in letzter Zeit geworden sind.

In Bezug auf die Gruseligkeit sieht es so aus, als ob es auch einen anderen Geschmack braucht. In diesem Bereich gibt es ekelhafte fliegende Insekten, mumifizierte zerbrechliche Statuen und vor allem die ständige Präsenz der Monster Baby, ein riesiges Kleinkind, das das Paar aus dem Hintergrund mit seinen riesigen Armen und dem neugierigen Blick ihres lampenbetriebenen rechten Auges bedroht. Dies löste neue Stealth- und geskriptete Sequenzen in der Catacombs aus, wobei die beiden besonders darauf achteten, nicht entdeckt zu werden. Als nette Geste benutzten sie in einem der letzteren Teile alte Regenschirme als behelfsmäßige Segelfluggeräte, die die Luftströmungen nutzten, um Schäden zu vermeiden.

Interessanterweise endete die Demo damit, dass die Kinder in ihren Betten aufwachten, nur nicht glücklich sicher zu Hause, sondern an einem schrecklichen asylähnlichen Ort, während sich schwarzer Rauch um sie herum zusammenzog. War das alles doch ein gar nicht so kleiner Albtraum? Geht es in ihrer realen Welt weiter?

Wie oben erwähnt, werden die 2-Spieler-Rätsel über das gesamte Erlebnis entscheiden, umso mehr, wenn Sie bedenken, dass es nicht zwingend erforderlich ist, im Koop-Modus zu spielen, wie z. B. in It Takes Two, da eine KI-Version des zweiten Spielers Sie begleitet, wenn Sie sich dafür entscheiden, alleine zu spielen. Abgesehen davon werden wir die vorerst natürlich frühen Animationen im Auge behalten, während Physik und Beleuchtung bereits gut aussahen.

Ich habe jetzt auch noch mehr über das Spiel erfahren und seine Entwickler auf der Gamescom interviewt, ein Interview, das ihr unten in voller Länge finden könnt, also bleibt dran Gamereactor für weitere Details zu Little Nightmares 3, das irgendwann im Jahr 2024 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.