Little Nightmares 3 erhält das Veröffentlichungsdatum, wobei eine Enhanced Edition bereits für Vorbestellungen verfügbar ist

Little Nightmares 3 das Summer Game Fest verpasst, aber Bandai Namco hatte am Dienstagabend in einem digitalen Showcase sicherlich viel über diese beliebte Serie zu zeigen. Die große Ankündigung war das Veröffentlichungsdatum von Little Nightmares 3, das jetzt von Supermassive Games entwickelt wurde und am 10. Oktober auf allen Plattformen erscheinen wird: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Nicht nur das, sie kündigten auch Little Nightmares: Enhanced Edition an, ein Remaster des ersten Spiels mit besserer Grafik, bis zu 4K und 60 FPS, neuen Lichteffekten... die ebenfalls am 10. Oktober für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheint. Wenn du das Original von Little Nightmares bereits digital besitzt, kannst du kostenlos auf die Enhanced Edition upgraden... außer auf den Nintendo-Plattformen.

Die beste Nachricht ist, dass du, wenn du Little Nightmares 3 vorbestellst, Little Nightmares Enhanced Edition bereits jetzt und kostenlos spielen kannst... nur auf PS5, Xbox Series X/S und PC, wieder ausgenommen Switch 2.

Zu guter Letzt enthüllte Bandai Namco auch einen neuen Titel, Little Nightmare VR: Altered Echoes. Für diesen Titel wurden keine Plattformen oder Veröffentlichungstermine genannt.