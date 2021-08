Little Nightmares 2 überrascht mit überarbeiteten Grafikeffekten in Enhanced Edition

HQ

Bandai Namco stellt Little Nightmares 2 zum Gamescom-Auftakt eine kleine Überraschung zur Verfügung. Das Spiel könnt ihr auf PC, Xbox Series und Playstation 5 nun in der sogenannten "Enhanced Edition" erleben, in der das gruselige Abenteuer einige visuelle Upgrades erfährt. Besitzer des Spiels auf Xbox One, PS4 und PC erhalten diese Version ohne zusätzliche Kosten.

Auf den Konsolen könnt ihr ab sofort zwischen zwei Darstellungsoptionen wählen. Ein "Beauty"-Modus berechnet den Puzzle-Plattformer in 4K-Niveau bei 30 Bildern pro Sekunde, wohingegen der Performance-Modus 60 fps liefert, bei dynamischer Auflösung zwischen Full-HD und 4K. Bandai Namco hat zudem Änderungen am Audiosystem erarbeiten lassen. Diese Neuerungen beziehen sich aber speziell auf Systeme mit 5.1-/7.1-Sound.

Unabhängig von der gewählten Pixelanzahl liefert die Enhanced Edition feinere volumetrische Schatten und Raytracing-Reflektionen „auf allen Oberflächen". Im Wasser sowie auf Bildschirmen von Fernsehgeräten werden Mono und Six nun zum Beispiel gespiegelt. Auch die Umgebung reagiert in dieser Ausgabe etwas direkter auf uns. Beispielsweise wird der Teppich unter unserem Gewicht zerdrückt und ein Sprung wirbelt dynamisch Staub auf.

Nachtrag, 25. August 2021, 17:24 Uhr:

Der Publisher konnte außerdem mitteilen, dass sich Little Nightmares 2 mittlerweile 2 Millionen Mal verkaufen konnte. Die erste Million wurde Mitte März verkauft, etwa vier Wochen nach der Veröffentlichung. Für die zweite Million hat der Titel somit mehr als fünf weitere Monate benötigt.

