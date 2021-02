Little Nightmares 2: Illusionist Derren Brown erklärt Alpträume in unheimlichem Video

You're watching Werben

Tarsier Studios und Bandai Namco haben Ende der Woche ein erschreckendes, neues Video zur Bewerbung von Little Nightmares 2 veröffentlicht, in dem der preisgekrönte Illusionist und Mentalist Derren Brown die Hauptrolle spielt. Derren, der für erfolgreiche TV-Shows und Bühnenauftritte bekannt ist, klärt darin die (gar nicht so einfache) Frage: "Was sind Albträume?"

Eingebettet in die verzerrte und dunkle Realität von Little Nightmares nimmt euch Derren mit auf eine Reise durch tiefliegende Ängste und Albträume. Selbst im Dunkeln soll man laut dem Entertainer Antworten auf wichtige Fragen finden, deshalb könnte euch ein Blick ins neue Spiel der Schweden möglicherweise etwas Spannendes über euch verraten.

Little Nightmares 2 wird ab dem 11. Februar 2021 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar sein und später im Jahr 2021 auch als dedizierte Erfahrung für Playstation 5 und Xbox Series erscheinen. Bandai Namco erinnert daran, dass ihr nicht doppelt bezahlen müsst, wenn ihr das Horrorspiel später auf einem neueren Konsolenmodell erleben wollt.