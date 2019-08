Little Nightmares 2 gruselt sich allein, kein Koop geplant

Während der Gamescom-Pressekonferenz haben die Tarsier Studios Anfang letzter Woche den Schleier eines ihrer kommenden Projekte gehoben, Little Nightmares 2. Die direkte Fortsetzung des erfolgreichen ersten Spiels wurde mit einem Trailer hervorgehoben, der Implikationen auf Koop-Mechaniken enthielt. Neben der bereits bekannten Figur Six werden Spieler den neuen Protagonisten Mono kennenlernen, die beiden Figuren helfen sich gegenseitig beim Plattforming und bei den Rätseln. Doch offenbar sollte das Material keine Anspielung auf kooperative Action sein.

In einem Interview mit Gaming Boulevard sprechen zwei Vertreter von Tarsier über ein "Einzelspielererlebnis", obwohl das Team früher entsprechende Mehrspieler-Möglichkeiten in Betracht gezogen haben will. Da es den Entwicklern aber offenbar nicht gelang, die beklemmende Atmosphäre auch bei zwei Spielern aufrechtzuerhalten, strichen sie den Gedanken kurzerhand:

"Es ist wichtig, dass wir die Kontrolle über die Spannung und den Ton haben... deshalb wussten wir, dass es das Richtige ist, solo zu spielen."