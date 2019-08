Little Nightmares 2 erschrickt auf Gamescom

Tarsier Studios haben uns mit Little Nightmares positiv überrascht, weil der atmosphärische Plattformer erschreckende Situationen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln darstellte. Gestern Abend wurde auf der Gamescom Opening Night Live eine Fortsetzung angekündigt, die uns erneut in düstere Umgebungen zu entführen scheint. Ob Little Nightmares 2 die unheimliche Atmosphäre seines Vorgängers behalten konnte, davon könnt ihr euch in einem neuen Trailer selbst überzeugen. Was wir bisher gesehen haben wirkte ein wenig offener, das kann aber natürlich täuschen. Erscheinen soll der Titel 2020 auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

