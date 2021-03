Little Nightmares 2 erschreckt 1 Million Käufer in ihren Albträumen

You're watching Werben

Bandai Namco überraschen uns diese Woche mit einigen guten Nachrichten zur Horrorspielserie Little Nightmares. Der zweite Teil, der erst letzten Monat auf allen Formaten erschien, habe sich bereits 1 Million Mal verkaufen können, schreibt der Publisher in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig haben wir erfahren, dass die Marke Little Nightmares inzwischen bei 5 Millionen Spielern stehe, was sich aber vor allem auf das Originalspiel aus dem Jahr 2017 verteilt. Im Februar berichteten wir, dass das Horrorabenteuer 3 Millionen Einheiten absetzen konnte. Der Rest verteilt sich folglich auf das Handyspiel Very Little Nightmares.

Herve Hoerdt, Senior Vice President für den Bereich Marketing, Content und Digital bei Bandai Namco Entertainment Europa, deutet in der Pressemitteilung an, dass es eine Zukunft für das Little-Nightmares-Universum gebe. Die wird aber wahrscheinlich ohne Tarsier Studios stattfinden müssen, die Entwickler der beiden Hauptableger. Für uns war Teil 2 ein schöner Abschluss einer tollen und atmosphärischen Puzzle-Erfahrung.