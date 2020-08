Little Nightmares 2 erhält schaurigen Trailer und wird am 11. Februar eintreffen

Ein neuer Trailer zu Little Nightmares 2 sorgte für einen schaurig-schönen Moment während der Gamecom-Eröffnungsfeier. Bis jetzt war nur wenig über das Spiel gezeigt worden, doch das änderte sich am Abend, als viele Zuschauer von diesem Kleinod schlichtweg überwältigt wurden. Der Trailer zeigt die gleiche schreckliche Atmosphäre, für die der erste Titel bekannt war. Merkwürdige Figuren, atmosphärische Schauplätze und Pianisten, die ihren Hals verdrehen, trugen dazu bei, das Horrorspiel gut zu verkaufen. Little Nightmares 2 wird am 11. Februar 2021 auf Nintendo Switch, PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Später im Jahr 2021 wird der Titel auch auf PS5 und Xbox Series X veröffentlicht - innerhalb einer Konsolenfamilie dürft ihr kostenlos aufrüsten.

