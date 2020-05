Little Misfortune klagt Ende des Monats auf Konsolen

Im September 2019 ist das kleine Adventure Little Misfortune auf dem PC und mobilen Geräten erschienen, nun folgen endlich die noch offenen Konsolenversionen. Wie Killmonday Games diese Woche auf ihrer Webseite bestätigten, dürfen wir noch im Mai mit den Veröffentlichungen rechnen. Spieler auf Nintendo Switch, Xbox One und Playstation 4 werden die junge Dame Misfortune am 29. Mai bei ihrem Abenteuer begleiten, das ganz im Stile von Fran Bow einige unangenehme Überraschungen für uns bereithält.

You watching Werben