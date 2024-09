Little Big Planet 3 wird "bald" aus PS Plus entfernt

HQ

Wie bei Film-/TV-Streaming-Diensten werden nicht nur neue Spiele zu Game Pass und PlayStation Plus hinzugefügt, sondern auch einige Spiele - in der Regel von Drittanbietern - werden regelmäßig entfernt.

Letzteres ist jedoch keine feste Regel für Sony, und Horizon: Zero Dawn wurde im Mai aus dem Dienst entfernt, und letzten Monat wurde angekündigt, dass Horizon Forbidden West ebenfalls entfernt wird, obwohl es sich bei beiden um Sonys eigene Titel handelt. Jetzt wurden 10 weitere Spiele, die von PS Plus entfernt werden sollen, über die Registerkarte Last Chance to Play enthüllt, darunter ein weiterer Sony-Klassiker, und diese 10 sind:



Dragon Quest Baumeister



Dragon Quest Builders 2



Dragon Quest Helden



Dragon Quest Heroes 2



Dragon Quest XI S



Gotham-Ritter



Little Big Planet 3



Das Böse im Inneren



Toukiden: Kiwami



Ultra Street Fighter 4



Warum genau Little Big Planet entfernt wird, da das Spiel und die Franchise vollständig im Besitz von Sony sind, ist unklar. Nichtsdestotrotz, wenn du Sackboys gemütliches Abenteuer spielen möchtest, solltest du jetzt die Gelegenheit dazu nutzen, da es "bald" aus PS Plus verschwinden wird.