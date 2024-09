Little Big Adventure: Twinsen's Quest creator erklärt, wie er den Magic Ball verbessert hat

HQ

Wenn Sie Mitte der 90er Jahre ein Gaming-Fan waren, erinnern Sie sich vielleicht an einen Titel namens Little Big Adventure. Es wurde sehr populär und brachte bald einige Nachfolger hervor, schaffte es aber nie, die Beine zu entwickeln, die erforderlich waren, um den Test der Zeit zu überleben, wie einige andere Klassiker dieser Ära.

Allerdings sind die Leute vom Entwickler Studio 2.21 gerade dabei, den Titel in einem Projekt namens Little Big Adventure: Twinsen's Quest neu zu gestalten. Obwohl es derzeit kein Veröffentlichungsdatum für dieses Remake gibt, hatte ich während meiner Zeit auf der Gamescom die Gelegenheit, mich mit CEO Ben Limare zusammenzusetzen und zu plaudern, um ein wenig mehr über das Spiel zu erfahren.

Im Interview erzählte mir Limare, wie das Team an die Anpassung der Magic Ball -Mechanik für dieses Remake herangeht:

"Der Kern des Gameplays ist dann die magische Kugel. Und wir stellten fest, okay, es gibt kein anderes Spiel, in dem die Hauptwaffe ein magischer Ball ist. Es ist eine ziemlich alberne Waffe, aber eigentlich macht es super Spaß, sie zu benutzen. Also sagten wir, okay, lasst es uns auf der magischen Kugel super lustig machen. Lasst uns alles behalten und versuchen, es zu unserem Traum zu machen." Limare fuhr etwas später fort: "Ich denke, es ist etwas super Cooles. Wir haben es einfacher zu bedienen und in gewisser Weise leistungsfähiger gemacht."

Aber während die Magic Ball zweifellos einige Herausforderungen mit sich brachten, bestand die größte darin, ein Spiel aus der Mitte der 90er Jahre in ein Erlebnis zu verwandeln, das für die heutige Zeit geeignet ist.

Limare fügt hinzu: "Aber eine unserer größten Herausforderungen, und es wird schwer sein, es anderen Spielern zu erklären, aber im ursprünglichen Spiel war jedes Äußere in Szenen unterteilt, wie in Würfeln. Und man hatte vier Ränder, wie schwarze Ränder, und es war wie eine kleine Szene. Und für das neue Spiel haben wir all diese Szenen zu einer Insel zusammengeführt, die wie eine offene Welt aussieht. Und das ist ein großer Unterschied. Ich denke, das war unsere größte Herausforderung."

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, um mehr über die Wahl des Kunststils, die Veröffentlichungspläne und den Little Big Adventure -Titel zu erfahren, der Limares Favorit war.