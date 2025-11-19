HQ

Litauen kündigte am Mittwoch an, seine Grenzübergänge zu Belarus wieder zu öffnen und damit eine im letzten Monat aufgrund von Luftraumstörungen durch Ballons aus Belarus verhängte Schließung zu beenden.

Die Grenze war bis Ende November geschlossen worden, als Reaktion auf Vorfälle, bei denen Ballons den Luftverkehr störten, darunter Sperrungen am Flughafen Vilnius. Litauen bezeichnete diese Überfälle als einen "hybriden Angriff" und machte den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko dafür verantwortlich, dass er sie nicht stoppen konnte.

Lukaschenko wiederum wies die Schließung als "verrückten Betrug" zurück und warf dem Westen vor, einen hybriden Krieg gegen Belarus und Russland zu führen, wobei er warnte, dass dies eine neue Ära der Spaltung einläute. Der genaue Zeitpunkt für die Wiedereröffnung ist noch nicht bestätigt.