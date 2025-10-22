Litauen warnt Belarus nach Behinderung des Flugverkehrs durch Ballon

HQ

Litauen hat seinen Hauptflughafen und seine Grenzübergänge zu Belarus wieder geöffnet, nachdem es in der Nacht zu Störungen des Luftraums gekommen war, die durch Schmugglerballons verursacht wurden, die nach Vilnius drifteten.

Die Behörden sagten, dass mehrere Ballons in der Nähe der Hauptstadt gelandet seien, was zu vorübergehenden Flugstreichungen und Grenzschließungen führte.

Nun hat Premierministerin Inga Ruginiene gewarnt, dass jede Wiederholung solcher Vorfälle eine sofortige Grenzschließung auslösen würde.

"Wenn sich solche großen Ballonüberquerungen über unsere Grenze wiederholen, werden wir sofort reagieren und unsere Grenze zu Belarus schließen... Wir werden Belarus keine Zugeständnisse machen."

Das Ereignis war das zweite Eindringen in den Luftraum in diesem Monat und verstärkte die Besorgnis über Störungen in der Luft in ganz Europa in den letzten Wochen.

