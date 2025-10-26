Litauen schließt Flughafen von Vilnius und belarussische Grenze, nachdem nicht identifizierte Objekte in den Luftraum eingedrungen sind

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Litauen seinen Hauptflughafen und die Grenzübergänge zu Belarus vorübergehend geschlossen hat, nachdem mehrere Objekte, wahrscheinlich Heliumballons, im Luftraum der Hauptstadt entdeckt wurden. Beamte bringen die Vorfälle mit Schmuggeloperationen in Verbindung und kritisieren die belarussischen Behörden, weil sie es versäumt haben, die Aktivitäten einzudämmen. Der Flughafen war Anfang der Woche mit ähnlichen Störungen konfrontiert gewesen, die wiederholte Schließungen erzwangen. Die Behörden planen, die Situation bei einem Treffen zur nationalen Sicherheit zu bewerten, und betonen, dass die Schließungen notwendig sind, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten und weitere Störungen zu verhindern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!