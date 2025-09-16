Litauen führt Drohnentraining für junge Studenten nahe der russischen Grenze ein

HQ

Drohnen machen schon seit geraumer Zeit Schlagzeilen. Jetzt hat Litauen in der Nähe seiner Grenze zu Russland spezialisierte Schulen eröffnet, in denen Kinder und Erwachsene lernen, wie man Drohnen zusammenbaut, programmiert und fliegt. Die Initiative zielt darauf ab, die Landesverteidigung in einer Region zu stärken, in der die Spannungen nach wie vor hoch sind. Die Studierenden lernen den Umgang mit verschiedenen Arten von Drohnen, einschließlich Quadcoptern und FPV-Modellen, sowohl in Simulationen als auch in praktischen Übungen. "Es geht um den Aufbau militärischer Verteidigungsfähigkeiten, die Litauen in der Nachbarschaft zu Russland und Belarus sehr ernst nimmt", sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Tomas Godliauskas. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!