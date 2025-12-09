Litauen erklärt den Ausnahmezustand wegen Schmugglerballons aus Belarus

HQ

Litauen hat den Ausnahmezustand ausgerufen, nachdem ein Anstieg von mit Schmuggelware gefüllten Ballons, die aus Belarus gestartet wurden, wiederholt Störungen der zivilen Luftfahrt verursachte und größere Sicherheitsbedenken auslöste.

Der Notstand ermächtigt das litauische Militär, gemeinsam mit der Polizei oder eigenständig zu operieren, obwohl die Behörden nicht angaben, wie lange die Maßnahmen in Kraft bleiben werden.

Belarus bestreitet die Verantwortung für die Ballons und wirft Litauen Provokationen vor, behauptet Vilnius, das lehnt ab. Die Europäische Kommission warnte kürzlich, dass sich die Lage "verschlechtere" und bezeichnete die Ballonüberfälle als "hybriden Angriff".

Innenminister Vladislav Kondratovic:

"Der Ausnahmezustand wird nicht nur aufgrund von Störungen der zivilen Luftfahrt, sondern auch wegen der nationalen Sicherheit ausgerufen."