Liste der bisher von Irans Vergeltungsangriffen betroffenen Länder

Der Nahe Osten ist in eine neue Phase der Eskalation eingetreten, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel koordinierte Angriffe auf den Iran gestartet haben, bei denen der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet und wichtige militärische und nukleare Einrichtungen angegriffen wurden. Teheran reagierte innerhalb weniger Stunden und startete Raketen und Drohnen nicht nur auf Israel, sondern auch auf Länder, die US-Militärressourcen in der Region beherbergen. Iranische Beamte bezeichneten die Vergeltung als ein "legitimes Recht und eine Pflicht" und warnten vor weiteren Maßnahmen. Hier ist also die Liste der Länder, die bisher von Irans Vergeltungsangriffen betroffen sind.

Bahrain

Raketen trafen Gebiete in der Nähe von Manama, darunter Berichte über Schäden an Wohngebäuden. Auch die Unterstützungseinrichtungen der US Navy der Fifth Fleet wurden Berichten zufolge ins Visier genommen.

Katar

Mehrere Explosionen wurden in Doha zum zweiten Tag in Folge gehört, als Geschosse auf Orte gerichtet wurden, von denen angenommen wird, dass sie US-nahe Infrastruktur beherbergen.

Vereinigte Arabische Emirate

Angriffe wurden in der Nähe des Flughafens Zayed in Abu Dhabi gemeldet, wo mindestens ein Todesopfer bestätigt wurde. Ein Vorfall am Dubai International Airport führte zu Verletzungen und einer vorübergehenden Betriebsaussetzung.

Kuwait

Luftraumsperrungen folgten auf gemeldete Bedrohungen für US-Militäreinrichtungen im Land, was zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen führte.

Jordanien

Explosionen wurden gemeldet, als regionale Luftabwehrkräfte ankommende Geschosse abfangten, angesichts von Bedenken über Überlagerungen durch Angriffe auf das benachbarte Irak.

Oman

Ein Öltanker vor der Küste wurde getroffen, wobei mehrere Besatzungsmitglieder verletzt wurden und Evakuierungen erforderlich waren. Die US-Botschaft in Muscat riet den Bürgern, sich an Ort und Stelle zu verstecken.

Andere Länder

Weitere Berichte deuteten auf Aktivitäten über dem Irak und Saudi-Arabien hin, wobei die Details weiterhin begrenzt sind. Update: Wir erhalten auch Berichte, dass Chipre getroffen worden sein könnte, aber das wurde bisher nicht bestätigt.

Luftraumabschaltungen

Der Luftraum über Iran, Irak, Kuwait, die VAE, Bahrain und Jordanien wurde weitgehend geräumt, da die kommerziellen Flüge umgeleitet wurden. Internationale Fluggesellschaften setzten Strecken in der Region aus, während europäische Luftfahrtbehörden den Fluggesellschaften rieten, betroffene Korridore zu meiden. Die Eskalation markiert eine der geografisch am weitesten verbreiteten Vergeltungskampagnen in den jüngsten Spannungen im Nahen Osten und weckt Befürchtungen vor einem breiteren regionalen Konflikt.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...