Lisa: The Painful schafft im Juli mit der Definitive Edition den Sprung auf die Konsolen

Was wäre, wenn Sie heute einen Indie-Titel entdecken würden, der Ihnen so viel gebracht hat wie Undertale? Nun, das ist vielleicht ein etwas übertriebener Vergleich, aber die Wahrheit ist, dass wir sehr gespannt auf die Ankündigung des kleinen Publishers Serenity Forge sind, der Lisa: The Painful nach 9 Jahren für PC-Spieler auf Konsolen (PlayStation, Xbox und Nintendo Switch) bringt.

Lisa: The Painful ist ein postapokalyptisches Side-Scrolling-Rollenspiel, in dem wir Brad steuern, einen Straßenkrieger auf der Suche nach seiner Adoptivtochter Buddy, die entführt wurde. Dann begibt er sich auf ein Abenteuer voller unvergesslicher Charaktere und urkomischer Dialoge. Austin Jorgensen hat gelegentlich Earthbound als einen seiner Haupteinflüsse auf Lisa genannt, weil es angesichts schwieriger Situationen Humor einsetzt.

Wenn du es noch nicht wusstest, Lisa: The Painful ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, denn die Edition, die veröffentlicht wird, ist die Definitive Edition, die sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung Lisa: The Joyful und ein paar Verbesserungen enthält, wie 12 neue Sprachen, mehr Dialoge und Quests und neue Kräfte von den Kriegsherren, die du besiegst. Diese Verbesserungen werden auch auf dem PC verfügbar sein.

Die Lisa Definitive Edition erscheint am 18. Juli und ihr könnt euch den neuen Trailer unten ansehen.