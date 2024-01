Lisa Frankenstein verleiht der berühmten Horrorgeschichte einen Teenager-Dreh

Frankenstein ist eines der ikonischsten Werke der Belletristik. Mary Shelleys Buch wurde seit seiner Veröffentlichung vor über 200 Jahren auf unzählige Arten adaptiert, und jetzt bekommen wir eine neue Wendung.

Denn Kathyrn Newton und Cole Sprouse spielen die Hauptrollen in dem kommenden Lisa Frankenstein, einem Film über ein Teenager-Mädchen, das sich die Hände schmutzig machen muss, um ihren Schwarm zu retten, der nach einer bizarren Reihe schrecklicher Umstände wiederbelebt wurde. Die Inhaltsangabe zum Film lautet wie folgt:

"Eine Coming-of-Rage-Liebesgeschichte der gefeierten Autorin Diablo Cody (Jennifer's Body) über eine missverstandene Teenagerin und ihren Highschool-Schwarm, der zufällig eine hübsche Leiche ist. Nachdem eine Reihe von spielerisch schrecklichen Umständen ihn wieder zum Leben erweckt haben, begeben sich die beiden auf eine mörderische Reise, um Liebe, Glück... und ein paar fehlende Körperteile auf dem Weg."

Der Film mit Carla Gugino in der Hauptrolle wird in bestimmten Märkten zuerst rechtzeitig zum Valentinstag (mit einem Debüt am 9. Februar) in die Kinos kommen, bevor er am 22. März 2024 in anderen, wie z. B. Großbritannien, anläuft.

Seht euch unten den Trailer zu Lisa Frankenstein an.