Lisa Frankenstein scheitert daran, die US-Kinokassen wiederzubeleben

Zelda Williams' Regiedebüt Lisa Frankenstein hat nach einem langsamen Start im Jahr 2024 Schwierigkeiten, die US-Kinokassen wiederzubeleben. Die Horrorkomödie spielte am Eröffnungstag 1,7 Millionen US-Dollar in 3.144 Kinos ein, darunter 700.000 US-Dollar in der Vorpremiere am Donnerstagabend.

Am Eröffnungswochenende wird ein Einspielergebnis von 4-6 Millionen US-Dollar prognostiziert, was kein besonders überzeugender Start ist. Glücklicherweise betrug das Produktionsbudget des Films jedoch nur 13 Millionen Dollar, so dass es für ihn ziemlich einfach sein sollte, diese Kosten wieder hereinzuholen.

Die ersten Bewertungen von Lisa Frankenstein scheinen ziemlich gemischt zu sein. Der Film hat derzeit eine Bewertung von 50% auf Rotten Tomatoes basierend auf 106 Kritiken und eine Bewertung von 6,5/10 auf IMDb.

Lisa Frankenstein soll am 1. März 2024 von Universal Pictures in die britischen Kinos kommen.

