Lisa: Definitive Edition (Das Schmerzhafte, das Freudige)

Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich anfangen kann, über Lisa: Definitive Edition zu sprechen. Auf der einen Seite haben wir ein (nicht ein, sondern zwei!) RPG-Adventure im klassischen Stil, inspiriert von der Mother-Serie (hier in Europa kennen wir sie als EarthBound) in ihren künstlerischen und technischen Aspekten. Auf der anderen Seite ist dies eine der herzzerreißendsten, härtesten und unangenehmsten Geschichten, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Und das Gleichgewicht hält der alleinige Entwickler, Schöpfer, Komponist und Entwickler, Austin Jorgensen, auch bekannt als Dingaling. Ist Lisa: Definitive Edition also ein gutes Videospiel? Die Antwort ist so variabel wie jeder Spieler, der es ausprobieren darf.

Für den Anfang wird das erste, was überraschen wird, sein, dass selbst wenn es sich um eine "definitive Edition" handelt, das grundlegende Spiel der Serie fehlt. Lisa: The First ist nicht enthalten, und die Figur, die der Serie ihren Namen gibt (und die hier in bestimmten Momenten teilweise mit den Titelfiguren auftaucht), dient auch als einer der Fäden, die ihre gesamte Erzählung verbinden. Es ist eine teilweise verständliche Entscheidung. Erstens, weil Lisa: The First ein Amateurspiel ist, das mit RPG Maker erstellt wurde. Zweitens, weil sich die tragische Geschichte genau aus den Szenen und Dialogen mit den Figuren in The Painful und The Joyful herauslesen lässt. Aber wenn Sie nicht zu viel verpassen wollen, ist hier die einzige Prämisse, die Sie wissen müssen: Lisa hat als Kind Selbstmord begangen, und ihre Erinnerung verfolgt ihren älteren Bruder Brad weiterhin.

Wie ich bereits erwähnt habe, beziehen sich Lisa: The Painful und Lisa: The Joyful in ihrem Gameplay direkt auf EarthBound (eines der größten Verbrechen der 90er Jahre ist, dass wir in Europa bis zum digitalen Shop der Wii U keinen Zugang zu diesem Wunderwerk hatten, obwohl es derzeit über Nintendo Switch Online genossen werden kann). Im Kern handelt es sich um ein RPG mit rundenbasierten Kämpfen und einem starken Fokus auf Gespräche und Dialoge zwischen den Charakteren. Die unerwarteten Ereignisse und einfachen Animationen stehen im Kontrast zu der tiefgründigen Erzählung und Charakterentwicklung.

Aber während Shigesato Itoi's 90er-Jahre-Geschichte bunter und kindischer war, ist es hier eine völlig erwachsene Geschichte, die über die Konsequenzen unseres Handelns spricht, wie wir dem Ende begegnen und was unser Vermächtnis sein wird. Es ist nicht zu leugnen, dass sein Hauptreiz seine Geschichten sind: Brads Geschichte und Buddys Geschichte.

Brads Geschichte - Das Schmerzhafte

Die Tatsache, dass die Eröffnungssequenz von Lisa: The Painful ein Kind ist, das von einer Gruppe von Tyrannen verprügelt wird, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Brad ist ein gequälter junger Mann, der unter dem Missbrauch durch seinen Vater und der Abwesenheit seiner Schwester Lisa leidet. Die nächste Szene spielt viele Jahre später, als die Erde (oder Olathe, wie sie in diesem Universum genannt wird) eine Apokalypse erlitten hat, die alle Frauen und die soziale Ordnung ausgelöscht hat und die Menschheit auf sich bekriegende Clans, Wahnsinnige und Kriegsherren reduziert hat, die nach Schrott bieten. Brad ist jetzt erwachsen, lebt mit seinen lebenslangen Freunden zusammen und ist süchtig nach Joy, einer Droge, die seine Visionen und Paranoia über seinen Vater und seine Schwester Lisa unterdrückt. Eines Tages, als er durch das Ödland wandert, findet er ein weinendes Baby und nimmt es mit nach Hause. Als er dort ankommt, entdeckt er, dass es sich um ein Mädchen handelt (das letzte auf Erden) und beschließt, seine Sünden wiedergutzumachen, indem er sie als seine eigene aufzieht und sie vor der Welt versteckt. Das mag in der Theorie großartig klingen, aber die Wahrheit ist, dass sich dieses Kind (Buddy) mit zunehmendem Heranwachsen zunehmend als Gefangene und nicht als Mensch sieht.

Als Brad eines Tages nach Hause zurückkehrt, stellt er fest, dass alle seine Freunde tot sind und Buddy vermisst wird, und er begibt sich auf einen Kreuzzug, um sie zurückzubekommen, und nimmt es mit jedem auf, der zwischen ihnen steht. Auf dem Weg dorthin trifft er Freunde (bis zu 30 Charaktere können sich der Gruppe als Verbündete für den Kampf anschließen) und Feinde, die alle eine einzigartige Entwicklung und Hintergrundgeschichte haben, die jedes Spiel einzigartig machen. In der finalen Version sind zudem neue Dialogsequenzen und Nebenquests hinzugekommen. Die Freunde sind nicht nur einzigartig, weil sie uns helfen können, sondern auch wegen des Gewichts, das ihr Leben annimmt, mit den schwierigen Entscheidungen, die das Spiel bald auf den Tisch legt. Diese Entscheidungen können die Wahl zwischen dem Leben eines Freundes oder unserem Hab und Gut sein, manchmal kann es sein, einen Arm zu verlieren, und manchmal kann es sein, unseren Körper als bloßes Sexspielzeug zu verkaufen. Ich habe bereits darüber gesprochen, wie verstörend Lisa: Definitive Edition sein kann, aber Themen wie Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Drogen, grundlose Gewalt und Selbstmord sind in dieser Welt normal. Und jeder Schritt, den wir tun, kann der letzte für uns oder unsere Freunde sein.

Das liegt auch daran, dass man selten weiß, wer oder was hinter der nächsten Ecke lauert. Die Begegnungen sind geskriptet, ja, aber du weißt nie, ob du bereit bist, den Feind oder eine Gruppe von Feinden vor dir zu besiegen. Die Verwaltung von Gegenständen wird entscheidend, sowohl bei Verbrauchsgegenständen, um Leben wiederzuerlangen, als auch bei mächtigen Angriffen. Leere Flaschen können verwendet werden, um Suppe aufzubewahren oder Brandbomben herzustellen, und es schadet nie, einen guten Vorrat an Joy zu haben, falls du nervös wirst und deine physischen Angriffe ihre Wirkung verlieren (es gibt hier so viele Einschränkungen und Charaktermodifikatoren, dass es überwältigend ist).

Gesegnete Molotow-Cocktails. Ich bin jetzt dankbar, dass ich anderthalb Stunden, ein Dutzend Leben damit verbracht habe, drei von ihnen zu bekommen, sonst wäre ich nicht in der Lage gewesen, die erste Abscheulichkeit zu besiegen. Dies sind einige der stärksten Gegner im Spiel und möglicherweise diejenigen, die dir den größten Ärger und den dauerhaften Tod von Verbündeten bescheren werden. Ja, sie haben jetzt einen Painless Mode (einen einfacheren Modus) eingeführt, aber das mildert nur das, was ein hartes und anspruchsvolles Spiel wie nur wenige andere ist.

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, mag es so aussehen, als hätte ich jeden Schritt des Spiels durchgelitten, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Lisa: Definitive Edition ist Schmerz, aber es ist auch jede Menge Lacher. Jedes Ereignis oder jede Situation hat eine komische Note, die zwischen dem Wahnsinn dieser Welt und den surrealen Dialogen von Männern oszilliert, die manchmal ihre Hoffnungen oder ihr Leben an ein Lied oder sogar ein Huhn knüpfen. Wenn Brads Geschichte in Lisa: The Painful jedoch zu Ende geht, spüren wir eine Leere und ein Unbehagen, das selten durch ein so visuell einfaches Werk vermittelt wird. Und nach Brad ist Buddy an der Reihe.

Buddy's Story - Die Fröhliche

Lisa: The Joyful ist identisch in Ton und Gameplay und konzentriert sich auf Buddys Solo-Abenteuer um die Welt als einzige Frau auf Erden. Das bedeutet, dass sie neben ständiger körperlicher und sexueller Gefahr ein grenzwertig psychotisches Misstrauen gegenüber dem Rest der Welt entwickelt hat, was dies (mit wenigen Ausnahmen) zu einer Solo-Odyssee macht. The Joyful enthält auch einige der neuen Dialoge und härtere Situationen, wie z. B. Reue für das Ende des vorherigen Spiels.

Man könnte sagen, dass es bei Lisa: The Joyful um Erlösung und Selbstvergebung geht, aber das ist etwas, das der Spieler entdecken muss. Wenn du dir mehr epische Kämpfe gewünscht hast, hat The Joyful das bisher Schwierigste zu bieten (und einige neue Enden), sodass du diese Geschichte noch einmal spielen kannst und sie nie wieder auf die gleiche Weise erleben kannst.

Alles in allem ist Lisa: Definitive Edition der beste Weg, um diese schwierige Geschichte zu genießen, die dich als Spieler auf eine Weise fesselt und beurteilt, wie es nur wenige Spiele bieten können, selbst unter den großen Budgets. Obwohl Dingaling offizielle Übersetzungen in 12 neue Sprachen versprochen hat, ist dieser Patch nach der Veröffentlichung noch nicht eingetroffen und nur auf Englisch verfügbar. Vielleicht schreckt das den einen ab, vielleicht ist die Geschichte zu viel für andere. Der Schwierigkeitsgrad (obwohl es jetzt einen einfacheren Modus gibt) wird auch einige mutige Spieler auf der Strecke lassen. Aber diejenigen, die es bis zum Ende schaffen, werden wirklich von etwas Besonderem berührt und für immer verändert werden. Und ist es nicht das, wofür wir alle spielen?