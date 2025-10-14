Lippenleser entschlüsselt Trumps Fünf-Wort-Drohung an Macron während eines angespannten Händedrucks

HQ

Ein professioneller Lippenleser hat eine kryptische Fünf-Wörter-Bemerkung von US-Präsident Donald Trump interpretiert, die er während eines höchst ungewöhnlichen Händedrucks auf einem Weltgipfel am 13. Oktober an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron gerichtet hat.

Der Händedruck dauerte etwa 26 Sekunden und beinhaltete mehrere Griffwechsel, Zerren und langes Halten der Hände, wobei beide Anführer anscheinend um die körperliche Dominanz wetteiferten. Die Interaktion fand inmitten anhaltender diplomatischer Spannungen statt, nachdem Macron kürzlich Palästina anerkannt hatte, was Trump kritisierte.

Laut Lippenleserin Nicola Hickling schien Trump zu fragen: "Ist es echt?", bevor er hinzufügte: "Ich habe nur den anderen verletzt" und schließlich eine kurze, pointierte Herausforderung aussprach: "Mach es. Wir sehen uns gleich." Macron soll geantwortet haben: "Das werden wir sehen. Sie werden sehen, was passieren wird", und schlug vor, die Diskussionen hinter verschlossenen Türen fortzusetzen.

Beobachter beschrieben den Händedruck als physische Zurschaustellung von Rivalität, was in den sozialen Medien zu Vergleichen mit einem "Armdrücken" und sogar Diplomatie im WWE-Stil führte. Das Treffen fand am Rande der Diskussionen über den Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung von Geiseln statt und unterstrich die laufenden hochrangigen Verhandlungen zwischen den Staats- und Regierungschefs der Welt.