Lionsgate: "Wir arbeiten an einem fünften John Wick-Film"

John Wick mag tot sein, sagt Keanu Reeves, aber der Tod ist in Hollywood bestenfalls eine kleine Bremsschwelle und unzählige Filmhelden sind im Laufe der Jahrzehnte von der anderen Seite zurückgekehrt. Nun deutet sich deutlich darauf hin, dass John Wick ein Comeback feiern könnte.

In einem Interview bei ComicBook.com mit Jenefer Brown, Head of Global Products & Experiences bei Lionsgate, bestätigt sie offen, dass ein fünfter John Wick-Film in Arbeit ist:

"Diese Welt wächst und expandiert auf unglaubliche Weise. Als nächstes haben wir natürlich Ballerina, unseren ersten Spin-off-Film, und wir können es kaum erwarten, dass er in die Welt kommt. Natürlich haben wir angekündigt, dass wir an einem fünften John Wick-Film arbeiten. Ich denke, es werden noch mehr Spin-offs kommen, eine TV-Serie, ein Videospiel."

Das brachte ComicBook.com natürlich dazu, nach Luft zu schnappen und um Aufklärung zu bitten, woraufhin sie sagte:

"Wir haben mitgeteilt, dass wir einen fünften John Wick-Film entwickeln... [John Wick] könnte [tot] sein. Wir sind alle wie angehaltener Atem und warten darauf, es herauszufinden."

Ob Reeves tatsächlich zurückkehren wird, ist noch ungewiss, aber es fühlt sich so an, als ob er eine ziemlich wichtige Zutat ist, damit sich John Wick wie John Wick anfühlt, findest du nicht?

Am 6. Juni feiert das Spin-off From the World of John Wick: Ballerina Premiere in den Kinos. Wick wird in diesem Film kurz auftauchen und vielleicht erfahren wir mehr über ein mögliches neues Abenteuer?