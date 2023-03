Lionsgate will mehr John Wick mit Keanu Reeves an der Spitze

HQ

Es ist nicht wirklich eine Überraschung, dass die Produktionsfirma Lionsgate mehr John Wick-Filme will, da das Franchise nur Geld zu verdienen scheint. Aber wenn man bedenkt, dass die letzten John Wick: Chapter 4 beendet wurden, wurden viele Fragen darüber aufgeworfen, was als nächstes für Keanu Reeves Baba Yaga kommt.

Auch wenn unklar ist, was die Zukunft für den Auftragskiller bereithält, hat Lionsgate Motion Picture Group Vorsitzender Joe Drake gesagt, dass er mehr von Reeves in der Rolle will.

Laut Deadline sagte Drake: "Wir sind nicht bereit, uns mit diesem Franchise von Keanu zu verabschieden. Es ist die Alternative, die es geben wird."

Es gibt viele verschiedene Spin-offs, die anscheinend im Wick-Vers geplant sind, darunter Ana de Armas' Ballerina und möglicherweise eines, das sich um Halle Berrys Sofia dreht, aber was als nächstes für Reeves' Wick kommt, fügte Drake hinzu.

"Es gibt viele verschiedene Dinge, die wir tun können. Ich habe diesen Film in der letzten Woche fünf Mal gesehen. Ich sehe, wie das Publikum ihn bewegt."

Würdest du gerne mehr von Reeves als Wick sehen?